Susy Marsala scomparsa e trovata morta in un campo | ' Era posseduta' Sospetti sulla

ilmattino

: RT @Carla10679637: GESTI INQUALIFICABILI, LI CHIAMANO,diciamo pure crudeltà e nefandezze di ignoranti e incivili... - oliva_susy : RT @Carla10679637: GESTI INQUALIFICABILI, LI CHIAMANO,diciamo pure crudeltà e nefandezze di ignoranti e incivili... -

(Di sabato 17 novembre 2018) Era il 17 novembre 1998 quando la 27enne Assunta, detta '', scomparve, in Sicilia. In quel periodo si trovava a casa della sorella e del cognato. Si era rifugiata lì per cercare conforto ...