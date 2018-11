Sull’ISS primo dialogo fra assistente digitale Cimon e astronauta

meteoweb.eu

(Di sabato 17 novembre 2018) Novanta minuti ditra un uomo e un sistema di intelligenza artificiale in orbita da luglio. È ciò che è successo, sul modulo Columbus della Stazione Spaziale Internazionale, tra l’Alexander Gerst e, l’per le missioni spaziali che utilizza il sistema Ibm Watson, permettendo così al colosso dell’IT di scrivere un nuovo capitolo nella storia dei viaggi spaziali, a cinquant’anni dalla missione Apollo 11 che utilizzò un mainframe ridotto alle dimensioni di una valigetta.stato messo in funzione alle 11.40 dal centro di controllo Biotesc dell’Università svizzera di Lucerna, dopo due anni e mezzo di intensa preparazione. Sincronizzati i software della stazione spaziale e del piccolo robot autonomo, testata la voce e la camera di navigazione, Alexander Gerst lo ha messo in opera per un’ora e mezza. Al saluto di Gerst – ...