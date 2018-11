Su Rai4 il finale di American Crime Story Il caso di O J Simpson lascia il posto

Private Eyes 3 ci sarà? Il rocambolesco finale della seconda stagione in onda su Rai4 : Private Eyes 3 ci sarà oppure no? I fan di Jason Pristley e del suo procedurale questa sera dovranno fare i conti con un rocambolesco finale della sec onda stagione ma con la speranza che ci saranno nuovi episodi. L’annuncio del rinnovo è avvenuto lo scorso autunno 2017 e ha fatto gioire il duo di protagonisti e di investigatori formato proprio dalla ex star di Beverly Hills 2010 e Cindy Sampson nei panni rispettivamente di Matt Shade e Angie ...

The Exorcist 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione su Rai4 il 22 ottobre con un sacrificio per salvare Andy : The Exorcist 3 ci sarà? In attesa di scoprire se la serie horror avrà un seguito, stasera, 22 ottobre, su Rai4 andranno in onda gli ultimi due episodi della seconda stagione. La scorsa settimana avevamo lasciato Marcus e Tomas nel pieno dell'esorcismo: la vita e l'anima di Andy sono in serio pericolo. Negli ultimi appuntamenti, i due preti opteranno per un sacrificio finale: ci riusciranno? Si intitola "Non ci indurre in tentazione” il primo ...