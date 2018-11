Sturaro | da Sporting e infortunio al ritorno alla Juve La verità sul ' caso'

Sturaro “mai visto” allo Sporting : il club portoghese potrebbe restituirlo alla Juve già a gennaio : Stefano Sturaro potrebbe presto lasciare lo Sporting de Portugal per rientrare alla Juventus dopo 0 presenze col club portoghese Stefano Sturaro non ha potuto ancora esordire con lo Sporting de Portugal, club col quale ha trovato un accordo nella scorsa estate. Dalla Juventus il centrocampista è volato in Portogallo, senza però mai giocare. Un problema alla caviglia ha condizionato la sua annata, Sturaro ha infatti avuto il permesso di ...