Stefano De Martino | l' inaspettata rivelazione | ' Vorrei adottare un bambino da single'

Stefano De Martino non vuole fare più figli dopo Belen : “Ho paura” : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il desiderio di adozione Stefano De Martino questa notte è stato intervistato da Lorella Boccia durante la prima puntata del suo programma Rivelo, su Real Time, in cui ha parlato dei suoi amori, e soprattutto di Belen. dopo la nascita del loro figlio Santiago, l’ex ballerino professionista di Amici ha rivelato che Santiago gli chiede spesso di avere un fratello ma lui ha dichiarato che la sua ...

Stefano De Martino sulle ex : 'Con Belen e Emma ottimi rapporti - con Gilda grande affinità' : L'intervista esclusiva che ha rilasciato al nuovo programma di Real Time, Rivelo, è stata l'occasione giusta per Stefano De Martino per fare un po' di chiarezza sulla sua chiacchierata situazione sentimentale. Interpellato dalla conduttrice Lorella Boccia sui suoi amori da copertina, il ballerino si è lasciato andare ad interessanti dichiarazioni a riguardo; su Belen Rodriguez ed Emma Marrone, per esempio, il ragazzo ha detto di essere in buoni ...

Stefano De Martino : “Gilda? Non siamo fidanzati. Voglio adottare un figlio” : Stefano De Martino fidanzato con Gilda? La strana confessione a Rivelo Stefano De Martino ha rilasciato una bellissima intervista a Lorella Boccia al programma Rivelo di Real Time. Non si è mostrato assolutamente trattenuto, ha risposto con sincerità a ogni domanda e ha finalmente chiarito (anche se non troppo) la sua situazione sentimentale. Stefano De […] L'articolo Stefano De Martino: “Gilda? Non siamo fidanzati. Voglio adottare ...

Stefano De Martino : «Belén - l’ultima donna che ho amato» : Stefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloSono passati più di tre anni da quanto Stefano De Martino e Belén Rodriguez hanno annunciato la fine della loro relazione. Insieme dal 2012, si erano detti sì il 20 ...

