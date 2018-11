Stati Uniti | treno deraglia | decine di vagoni carichi di gas precipitano sulla strada

Treno deraglia negli Stati Uniti - decine di vagoni carichi di gas precipitano sulla strada : Un Treno è deragliato a Byromville in Georgia, negli Stati Uniti e decine delle sue carrozze sono cadute da un ponte sulla highway 90. Per ora non ci sono notizie di vittime o feriti. Una...

Treno deraglia negli Stati Uniti - decine di carrozze cadono sulla strada : Un Treno è deragliato a Byromville in Georgia , negli Stati Uniti e decine delle sue carrozze sono cadute da un ponte sulla highway 90. Per ora non ci sono notizie di vittime o feriti. Una cittadina ...

Treno deraglia negli Stati Uniti - decine di carrozze precipitano sulla strada : Un Treno è deragliato a Byromville in Georgia, negli Stati Uniti e decine delle sue carrozze sono cadute da un ponte sulla highway 90. Per ora non ci sono notizie di vittime o feriti. Una...

Cina-Stati Uniti scontro sui dazi Pence : "Pechino pericolosa" : Il presidente cinese, Xi Jinping, nel suo intervento, ha attaccato il protezionismo di Donald Trump, "miope e destinato a fallire", e ha avvertito sui rischi di una guerra commerciale con gli Stati Uniti. "La storia dimostra che il confronto, sia nella forma di una guerra fredda, calda o di una guerra commerciale, non produce vincitori", ha affermato Xi in un riferimento insolitamente esplicito ai dazi di Washington, ...

Cina e Stati Uniti - è duello in Oceania. Xi 'Usa egoisti'. Pence 'Pechino pericolosa' : PECHINO - Prima è salito sul palco Xi Jinping , stoccata: 'Il protezionismo è destinato a fallire. America first , prima l'America, è una politica egoista'. Dopo qualche minuto ha preso il microfono il vice presidente statunitense Mike Pence , parata e risposta: 'Andremo avanti, con i dazi, ndr , fino a che la Cina non cambierà il suo ...

Reggie Fils-Aime sullo streaming dei videogiochi : "non esiste l'infrastruttura adeguata negli Stati Uniti" : Nel corso di un'intervista concessa a Kotaku, il presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime ha potuto parlare dello streaming dei videogiochi su Nintendo Switch, un servizio già attivo in Giappone ma che farebbe fatica ad affermarsi negli Stati Uniti.Nel paese del Sol Levante lo streaming permette di eseguire su Switch titoli graficamente incompatibili con la console come Resident Evil 7 e Assassin's Creed Odyssey, che in occidente non ...

Stati Uniti - prevista nuova flotta di sottomarini lanciamissili : Gli Stati Uniti sfrutteranno la linea di produzione dei sottomarini strategici classe Columbia per realizzare la nuova flotta SSGN, Ship Submersible Guided Missile Nuclear. A differenza dei russi che ...

Stati Uniti - la produzione industriale cresce meno delle attese : Resta in territorio positivo, ma con un tasso di crescita deludente, la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di ottobre. Il dato ha registrato un incremento dello 0,1% dopo il +0,2% ...

Gli Stati Uniti vogliono vietare le sigarette al mentolo : Ma sarà un processo complicato che troverà l'opposizione di molte categorie, e che farà discutere soprattutto gli afroamericani (perché?)

Coree - Kim testa nuove armi hi-tech. Gli Stati Uniti restano fiduciosi : Una notizia che verrebbe da archiviare nella casella del folklore nordcoreano, se non fosse per il messaggio, ovviamente studiatissimo, che manda al mondo. L'ultima ispezione ufficiale del dittatore ...

Gli Stati Uniti hanno approvato sanzioni contro 17 cittadini sauditi per l’uccisione di Jamal Khashoggi : Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni individuali a 17 funzionari sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista saudita e opinionista del Washington Post ucciso nel consolato saudita a Istanbul, in Turchia, lo scorso 2 ottobre. Il dipartimento

L’economia della Germania si è contratta a sorpresa dello 0 - 2 per cento - sembra per via dei dazi tra Stati Uniti e Cina : L’economia della Germania si è contratta a sorpresa dello 0,2 per cento nel terzo trimestre dell’anno, alimentando così nuove preoccupazioni per la crescita economica europea e per il rischio che si vada verso una nuova recessione. Il calo del PIL

Carovana migranti - i primi 300 arrivano al confine con gli Stati Uniti. Sono soprattutto membri della comunità Lgbt : Hanno camminato per quasi un mese e ora la meta è a un passo. Un primo gruppo di migranti che si è messo in marcia con la Carovana partita ad ottobre dall’Honduras è arrivato al confine con gli Stati Uniti, a Tijuana, a pochissimi chilometri da San Diego e dalla California. Si tratta di circa 300 persone e Sono solo una piccola parte degli oltre 10mila, soprattutto honduregni, ma anche provenienti dal Guatemala e da El Salvador, ...

I primi migranti della carovana sono arrivati al confine con gli Stati Uniti : sono circa 400, che si sono separati dal gruppo principale e hanno proseguito in autobus: ma Trump sta alzando il tiro