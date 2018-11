Sport Invernali | importanti decisioni del consigio FIS | definite anche le sedi dei

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 novembre : Italia da podio nello speed skating - c'è lo sci alpino a Levi. Parte il curling! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , oggi sabato 17 novembre, . La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 novembre : Italia da podio nello speed skating - c’è lo sci alpino a Levi. Parte il curling! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 17 novembre). La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto ricca che aprirà a tutti gli effetti il 2018-2019 riservato alla neve e al ghiaccio. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi. Si ...

Sport Invernali - il calendario e gli orari di oggi. Tutti gli eventi di sabato 17 novembre e come vederli in tv : Oggi sabato 17 novembre si entra nel vivo della stagione invernale, ghiaccio e neve saranno assoluti protagonisti in quella che è la prima vera giornata di massa per gli Sport Invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa a Levi per lo slalom femminile, il pattinaggio artistico andrà in scena a Mosca per la quinta tappa del Grand Prix, lo speed skating è invece in Giappone per l’esordio in Coppa del Mondo, incominciano gli Europei ...

Sport Invernali - il calendario della settimana 12-18 novembre. Programma - orari e tv di tutti gli eventi : Terza settimana dedicata agli Sport invernali che vorranno prendersi le luci della ribalta. Saranno la Coppa del mondo di sci alpino con gli slalom femminile e maschile di Levi, il salto con gli sci con la gara a squadre (senza l’Italia) e l’individuale maschile HS134, la Coppa Intercontinentale e la Coppa Europa di skeleton, il pattinaggio artistico e lo speed skating a tenere banco nel prossimo fine settimana. Inoltre, domenica ...

Sport Invernali - settimana ricca di appuntamenti : la Coppa del Mondo di sci fa tappa a Solda : Gli appuntamenti della settimana: riparte la Coppa del Mondo di sci alpino, anche skeleton e salto con gli sci nel calendario internazionale La stagione entra piano piano nel vivo con la prima settimana che vede più discipline Invernali coinvolte nel calendario internazionale. Riparte nel weekend, infatti, la Coppa del Mondo di sci alpino con gli slalom femminile e maschile di Levi, comincia quella di salto con gli sci con la gara a ...

Sport Invernali - la stagione 2018-2019 entra nel vivo. Le ambizioni dell’Italia : podi - sorprese e rivelazioni : Dopo qualche antipasto (gigante femminile di sci alpino a Soelden, Grand Prix di pattinaggio artistico e le Coppa del Mondo di short track e big air), la stagione degli Sport invernali sta finalmente per entrare nel vivo. Dal prossimo fine settimana (17-18 novembre) inizieranno le gare a cadenza settimanale dello sci alpino, seguite qualche giorno dopo da quelle di sci di fondo e biathlon. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa aspettarci ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Malagò : “Importante questo CONI come partner”; Bach : “Politica e Sport siano neutrali” : “Incontrerò il sottosegretario Giorgetti il 12 novembre e se non fosse sufficiente ci rivedremo il giorno dopo e quello dopo ancora, perché venerdì 15 abbiamo in programma le riunioni di Giunta e Consiglio del CONI ed è evidente che sarebbe un bene per tutti trovare in questi incontri la soluzione che il presidente Bach auspica e intravede, per non dire vede“. Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, commenta così la questione legata ...

Mondo degli Sport Invernali a lutto : si è spento Davide Miglio - giovane allenatore del CUS Milano Amici di Madesimo : Il Mondo degli sport invernali è in lutto, colpito dalla triste notizia della morte di Davide Miglio, giovane allenatore del CUS Milano Amici di Madesimo Il Mondo degli sport invernali del Comitato FISI Alpi Centrali è in lutto per la scomparsa del giovane allenatore del CUS Milano Amici di Madesimo, Davide Miglio che si è spento a seguito di una malattia incurabile. Il Presidente del Comitato FISI Alpi Centrali, Franco Zecchini, ...

Sport Invernali : i vincitori delle Borse di studio Monte Bianco Spurghi : A tutto questo si aggiunge anche la presentazione delle tre tappe di Coppa del Mondo che arricchiranno la stagione agonistica della nostra regione; sul palco saliranno i rappresentanti dei comitato ...

Sport Invernali - il calendario e gli orari della settimana 6-11 novembre. Programma e tv : Secondo weekend dedicato agli Sport Invernali che vorranno prendersi le luci della ribalta. Saranno ancora il pattinaggio artistico e lo short track protagonisti, specialità pronte a regalare emozioni speciali e iniziare a farci assaporare la maestria delle discipline sul ghiaccio. Sport Invernali, il calendario e gli orari della settimana 6-11 novembre. Programma e tv La copertura di questi eventi sarà garantita dal canale ISU in streaming e ...

Sport Invernali - Monte Bianco - prima scuola Sci al Gran Premio Giovanissimi : ... un progetto in cantiere da anni e diventato finalmente realtà grazie alla collaborazione di Fisi , Federazione Italiana Sport Invernali, , Amsi , Associazione Maestri Sci Italiana, Colnaz , Collegio ...

Sport Invernali – Monte Bianco - prima scuola Sci al Gran Premio Giovanissimi : Monte Bianco prima scuola Sci al Gran Premio Giovanissimi. Maestri e Aosta Valley Card in mostra a Skipass A Skipass, la fiera del turismo di montagna che si è conclusa oggi – domenica – a Modena, erano presenti anche i maestri di sci dell’Avms. Allo stand della regione Valle d’Aosta, comprensori sciistici e professionisti hanno presentato le novità della stagione invernale che è già iniziata a Breuil-Cervinia. Una stagione di ...

Sport Invernali : Le tappe di Coppa del Mondo ospiti a Pré-Saint-Didier : CdM Sci nordico Squadra di Coppa del Mondo di Fondo maschile che, a scaglioni, raggiungerà Rovaniemi , Finlandia, dal 5 al 18 novembre per un raduno sciistico. Tra i convocati Federico Pellegrino , ...

Sport Invernali : Cse società campione d'Italia : ... imponendosi nel circuito di Coppa del Mondo, così come ai Campionati Mondiali fino ad arrivare alla vittoria della classifica generale di Coppa del Mondo ad opera del 1° C.le Magg Michele BOSCACCI. ...