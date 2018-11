Sport Invernali | il calendario e gli orari di oggi Tutti gli eventi di sabato 17

oasport

Il Friuli Venezia Giulia ospiterà gli #EYOF invernali del 2023: un'occasione per promuovere lo sport tra i giovani… - giomalago : Il Friuli Venezia Giulia ospiterà gli #EYOF invernali del 2023: un'occasione per promuovere lo sport tra i giovani… - sportface2016 : START LIST - L'ordine di partenza dello slalom femminile di Levi

(Di sabato 17 novembre 2018)17 novembre si entra nel vivo della stagione invernale, ghiaccio e neve saranno assoluti protagonisti in quella che è la prima vera giornata di massa per gli. La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa a Levi per lo slalom femminile, il pattinaggio artistico andrà in scena a Mosca per la quinta tappa del Grand Prix, lo speed skating è invece in Giappone per l’esordio in Coppa del Mondo, incominciano gli Europei di curling a Tallinn con l’Italia protagonista in entrambi i sessi. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato e glidiglidi17 novembre. Potrete seguire tutto con la nostra DIRETTA LIVE generale per non perdersi davvero nulla.17 NOVEMBRE: 03.17 SPEED SKATING (Coppa del Mondo a Obihiro) – Division B: 500 m femminile, 500 m maschile, 1500 m femminile, 1500 m ...