Spoiler Il Paradiso delle Signore 19-23 novembre | la scomparsa di Agnese

Blastingnews

: @sunflowerice Ho trovato il paradiso? Spoiler: sì. - artxash : @sunflowerice Ho trovato il paradiso? Spoiler: sì. - ljghtness : smetterò mai d’innamorarmi ogni giorno di più di questa città, o meglio, di quest’angolo di paradiso sulla terra? spoiler: no -

(Di sabato 17 novembre 2018) Sono disponibili le anticipazioni de "Il", relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 19 a venerdì 23su Raiuno alle 16:45 circa. Le trame degli episodi della prossima settimana si incentrano soprattutto sulle difficoltà di Andreina in carcere, sulla storia d'amore tra Nicoletta e Riccardo e sulla misteriosadi. Umberto ricatta Andreina, Luca pressato dai debitori Le nuove anticipazioni de "Il" rivelano che Andreina, in carcere, sarà costretta a prendere una difficile decisione. La donna, infatti, scoprirà di essere stata denunciata da Umberto Guarnieri e a questo punto dovrà scegliere se cedere al suo ricatto o se restare in prigione. Paolo si allontanerà da Tina dopo aver scoperto che la ragazza lo ha messo da parte per assecondare le richieste di un discografico che ha conosciuto da poco. Elena ...