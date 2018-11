Spesa sospesa | il progetto solidale per far fare la spesa di Natale alle famiglie

Chiusi Cup e centro prelievi : attività soSpesa a Marina di Carrara : Marina di Carrara - «Si avvisa la cittadinanza che, per motivi tecnici, sarà temporaneamente sospesa l'attività del servizio Cup e del centro prelievi situati all'interno del distretto di Marina di ...

Napoli-Salerno - esplode bombola : feriti 5 operai. SoSpesa la circolazione dei treni : Cinque operai sono rimasti feriti a causa di un incendio scoppiato nella galleria Santa Lucia della linea ferroviaria Napoli-Salerno, nel tratto che va da Nocera Inferiore e il capoluogo salernitano. Lo rende noto l’ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato. L’incendio, scoppiato alle 2.35 della scorsa notte, sarebbe stato innescato dall’esplosione di una bombola, mentre erano in corso lavori di manutenzione programmati. Ora la circolazione dei ...

Milano - incidente in metro rossa soSpesa per due ore : feriti alla fermata Uruguay. Frenata per una donna sui binari : Milano, incidente in metropolitana alla fermata Uruguay della linea rossa. L'incidente è avvenuto alle 8.05 ed è stato provocato da una brusca Frenata dovuta alla presenza di una...

La circolazione sulla linea M1 della metropolitana di Milano è stata soSpesa tra Molino Dorino e QT8 - per soccorrere un passeggero ferito : Una parte della metropolitana di Milano è stata bloccata per diversi minuti nella mattina di oggi, giovedì 15 novembre, tra le fermate Molino Dorino e QT8, sulla linea M1 (la rossa). Stando alle informazioni fornite da ATM, i ritardi sono

Alessandria - Mozione anti aborto in consiglio comunale. ‘Non una di meno’ protesta : soSpesa la seduta : Una Mozione anti-aborto, analoga a quella approvata qualche settimana fa a Verona, ha fatto scattare le proteste, questa sera ad Alessandria, in consiglio comunale. A presentarla il presidente del consiglio comunale Emanuele Locci e il consigliere Oria Trifoglio, a favore dei movimenti ‘pro-vita’. La discussione del documento è stata però impedita dalla rumorosa protesta dell’associazione ‘Non una di meno‘, che al ...

Motociclista fa 125 volte il gesto del dito medio all’autovelox : maxi multa e patente soSpesa : Un Motociclista francese è stato condannato al pagamento di 19.220 euro di multa per essere stato fotografato ben 125 volte da un autovelox. È accaduto nel dipartimento Tarn-et-Garonne, nell’Occitania. Il centauro è stato identificato dopo mesi di indagini dato che non dimenticava mai di nascondere la targa prima di avvicinarsi all’autovelox.Continua a leggere

BORSA ITALIANA OGGI/ Carige oggi soSpesa - Atlantia a -4 - 5% - 12 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. A Piazza Affari Carige oggi non viene scambiata. Sul listino principale Atlantia in forte calo. Bene Telecom Italia

Piazza Affari in calo - spread torna sopra 300. Carige soSpesa da scambi : Europa positiva, ma Milano viaggia a un passo più lento. Focus sul petrolio, in netto aumento, con le decisioni dell'Arabia Saudita sull'offerta. Euro ai minimi da giugno 2017, sotto quota 1,13 dollari. Sul Ftse Mib bene i petroliferi, svetta Telecom su progetto rete unica, in coda Atlantia...

Diluvio sul Luigi Ferraris - Il pallone non rimbalza più : Genoa-Napoli soSpesa! : ... il pallone resta impantanato in diverse zone del campo: Genoa-Napoli temporaneamente sospesa La pioggia protagonista, in negativo, del sabato sera calcistico in tutto il mondo. A Buenos Aires , ...