Snowboard | gli azzurri di Coppa Europa del parallelo pronti per un nuovo raduno in Val

Snowboardcross - Italia in raduno a Cervinia. Tutti gli azzurri convocati - c’è Michela Moioli : L’Italia dello Snowboardcross vola sulle nevi di Cervinia per un raduno che comincerà domenica 11 novembre, il DT Cesare Pisoni ha convocato Tutti gli atleti di Coppa del Mondo e Coppa Europa per preparare al meglio la stagione che comincerà il 15 dicembre con la tappa di Montafon (Austria). Ci sarà anche Michela Moioli che è tornata alla grande dopo l’operazione, la Campionessa Olimpica sarà protagonista insieme a tutte le compagne ...

Snowboard - il gruppo di Coppa del Mondo al lavoro in Val Senales per gli allenamenti di parallelo : parallelo Snowboard, il gruppo azzurro in allenamento in Val Senales: rientra Roland Fischnaller Il gruppo di Coppa del Mondo di Snowboard è stato convocato per gli allenamenti di parallelo da lunedì 5 a venerdì 9 novembre in Val Senales. Rientra Roland Fischnaller, assente nel precedente raduno al Passo dello Stelvio: raggiungerà i compagni il giorno successivo. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha poi confermato gli altri otto atleti: ...

Big Air Modena 2019 : gli orari e il programma delle gare di Snowboard e freestyle. Come vederle in tv : In questo fine settimana si terrà il Modena-Skipass: la città emiliana ospiterà una tappa della Coppa del Mondo di Big Air, sia per quanto riguarda lo sci freestyle che lo snowboard. All’evento parteciperanno ben 140 atleti, comprese alcune stelle internazionali che si esibiranno su una rampa alta 46 metri e lunga 130, la più grande che sia mai stata costruita in Italia. Un grandissimo spettacolo e sarà presente anche l’azzurra ...

Snowboard - cambio di programma per gli azzurri di slopestyle : Lastei e Bertagna si spostano a Saas Fee : slopestyle freeski, cambio di programma: Lastei, Bertagna e i giovani si spostano a Saas Fee cambio di programma per Igor Lastei e Silvia Bertagna: il 23enne altoatesino e la vincitrice dell’ultima Coppa del mondo di Big Air avrebbero dovuto lavorare tutta la settimana sul ghiacciaio austriaco di Stubai, ma a causa delle avverse condizioni meteorologiche gli allenamenti dello slopestyle freeski sono stati spostati a Saas Fee, dove ci ...

Snowboard - allenamento al Passo dello Stelvio per gli azzurri di Coppa del Mondo di parallelo e cross : Al Passo dello Stelvio ci sono Snowboardcross e parallelo di Coppa del Mondo allenamento al Passo dello Stelvio per la squadra di Coppa del Mondo di parallelo, impegnata da martedì 9 a venerdì 12 ottobre con Aaron March, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Gabriel Messner, Giulia Gaspari e Nadya Ochner con il tecnico Hannes Mutschlechner. Insieme a loro i ragazzi di Coppa Europa e gli ...

Snowboardcross - gli azzurri di Coppa del Mondo al lavoro sul Passo dello Stelvio : Il gruppo di Snowboardcross di Coppa del Mondo al Passo dello Stelvio Il gruppo di Coppa del Mondo di Snowboardcross si allena questa settimana al Passo dello Stelvio. IL direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato da martedì 2 fino a venerdì 5 ottobre Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommavilla, Matteo Menconi, Fabio Cordi, Tommaso Leoni, Emanuel Perathoner, Michela Moioli, Raffaella Brutto, Sofia Belingheri e Francesca Gallina, ...

Snowboard - gli azzurri di slopestyle si alleneranno sul Passo dello Stelvio a partire da martedì : Il quartetto di Cdm slopestyle affila le tavole al Passo dello Stelvio, con la Coppa Europa SBX. Il gruppo di Cdm del parallelo a Roma Il quartetto di Coppa del mondo di Snowboard slopestyle è atteso sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio da martedì 2 a venerdì 12 ottobre per un raduno sulla neve con Emil Zulian, Loris Framarin, Nicola Liviero e Emiliano Lauzi. Presenti i tecnici Alessandro Benussi e Filippo Kratter. Sul ghiacciaio ci sarà ...

Autunno è… irrefrenabile voglia di Snowboard! [Foto] : Perché di fatto è una stagione di transizione, una pausa dopo un'estate intensa e piena di vibranti emozioni, o un corridoio che porta verso un inverno ricco di neve e di sport. Ecco, partiamo dal ...