Siria | ong | 43 morti in raid Usa su Isis

Siria : ong - 18 civili morti in raid Usa su Isis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria : ong - 18 morti in raid Usa su Isis : ANSA, - ROMA, 15 NOV - Almeno 18 civili, tra i quali 8 minori, sono stati uccisi in raid aerei compiuti dalla Coalizione anti- Isis a guida americana nell'est della Siria , secondo quanto riferito dall'...

Siria : ong - 18 morti in raid Usa su Isis : ANSA, - ROMA, 15 NOV - Almeno 18 civili, tra i quali 8 minori, sono stati uccisi in raid aerei compiuti dalla Coalizione anti- Isis a guida americana nell'est della Siria , secondo quanto riferito dall'...

Siria : Ong - 130 famiglie rapite da Isis : ANSAmed, - BEIRUT, 15 OTT - Centinaia di civili sono stati rapiti da miliziani dello 'Stato islamico' nella Siria orientale, in una zona dove sono in corso combattimenti tra jihadisti e forze curdo-...

Siria : Ong - 130 famiglie rapite da Isis nell'est : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria - Ong : oltre 100 famiglie rapite dall'Isis in un campo profughi : Centinaia di persone sono state rapite dai combattenti dello Stato Islamico in un campo profughi nella Siria orientale. Lo ha denunciato l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, che ha parlato di "...