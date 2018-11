Silvia Toffanin rimprovera Cecchi Paone per una frase contro Maria Monsè

Emma Marrone piange a Verissimo : la reazione di Silvia Toffanin : Emma Marrone a Verissimo scoppia a piangere mentre parla dei genitori Momento di commozione a Verissimo per Emma Marrone. La cantante stava ripercorrendo le tappe della sua vita con Silvia Toffanin quando è scoppiata a piangere. Le lacrime sono scese appena si è parlato dei genitori della pugliese, che Emma non vede da qualche mese […] L'articolo Emma Marrone piange a Verissimo: la reazione di Silvia Toffanin proviene da Gossip e Tv.

Verissimo - Emma Marrone si confessa da Silvia Toffanin : 'Fidanzato? Meglio sola che con...'. Bomba in diretta : A Verissimo nella puntata del 17 novembre ci sarà Emma Marrone . La cantante presenta il suo ultimo album e si confessa da Silvia Toffanin. Intanto, non ha nessun nuovo fidanzato, come invece si ...

Emma Marrone - l’amore e un figlio : la confessione da Silvia Toffanin : Emma Marrone si confessa e nel salotto di Verissimo racconta il sogno di diventare mamma. Forte, sincera e unica: Emma ha svelato di desiderare un figlio e di essere ancora in cerca dell’amore vero, dopo la storia finita (malissimo) con Stefano De Martino. “Forse sono pronta – ha spiegato parlando d’amore con Silvia Toffanin -. Se dovesse arrivare un uomo meraviglioso sono qui che lo aspetto, ma preferirei stare da sola ...

Verissimo - Silvia Toffanin stravince : cala lo Zecchino di Carlo Conti : Silvia Toffanin vince ancora: Zecchino d’Oro in calo rispetto al 2017 E’ partito con una media inferiore ai 2 milioni di telespettatori l’edizione 2018 dello Zecchino d’Oro, che per il secondo anno consecutivo porta la prestigiosa firma di Carlo Conti come direttore artistico, e la vittoria della fascia oraria compresa tra le 16.40 e le 18.40 ancora una volta è andata a Silvia Toffanin e al suo Verissimo. A seguire la ...

Verissimo - terrore in studio per Silvia Toffanin e Simona Ventura : esplosione - panico davanti alle telecamere : Imprevisto e paura a Verissimo . L'intervista di Silvia Toffanin a Simona Ventura è stata interrotta da uno scoppio improvviso, un rumore assordante. A esplodere è stato un led nello studio, rumore ...

Verissimo - paura per Simona Ventura e Silvia Toffanin : scoppia un led nello studio : Grande paura nella puntata di ieri pomeriggio di Verissimo. Mentre Silvia Toffanin stava intervistando Simona Ventura, è scoppiato un led in studio e le due donne sono state interrotte da un forte boato. Inizialmente Silvia e la sua ospite hanno pensato a qualcosa successo tra il pubblico, salvo poi scoprire che si è trattato dello scoppio di un led all’interno dello studio di Verissimo. Verissimo, Silvia Toffanin e Simona Ventura ...

Simona Ventura e Silvia Toffanin - paura a Verissimo : scoppia un led : scoppia un led a Verissimo: paura per Simona Ventura e Silvia Toffanin Attimi di paura a Verissimo. Durante l’intervista di Silvia Toffanin a Simona Ventura è scoppiato un led nello studio. Quello principale dove, in quel momento, era proiettata la foto della bionda conduttrice con l’ex marito Stefano Bettarini. All’inizio le due non hanno capito […] L'articolo Simona Ventura e Silvia Toffanin, paura a Verissimo: scoppia ...

Silvia Toffanin e Simona Ventura interrotte a Verissimo : l’imprevisto choc : Verissimo, Simona Ventura ospite da Silvia Toffanin: il clamoroso imprevisto E’ da poco finita una nuovissima puntata di Verissimo. E in questa circostanza Silvia Toffanin ha avuto tutte ospiti femminili. Ha difatti iniziato la puntata intervistando Alena Seredova, poi ha dato la parola a Valeria Marini, Emanuela Folliero e Elettra Lamborghini. A chiudere la puntata è stata invece la popolare conduttrice della prima edizione di Temptation ...

Verissimo - Alena Seredova da Silvia Toffanin : 'Io zitta per pietà - ma ora...'. La verità su Buffon e D'Amico : No a famiglie allargate. Alena Seredova torna a Verissimo e davanti a Silvia Toffanin è gelida sul rapporto con l'ex marito Gigi Buffon ma soprattutto con Ilaria D'Amico , la donna per cui l'ex ...

Verissimo - Silvia Toffanin salva : la puntata di sabato 3 novembre andrà in onda ma senza Fabrizio Corona : Malgrado i danni causati dal maltempo, che hanno coinvolto anche la conduttrice di Verissimo , Silvia Toffanin , la puntata del talk-show di sabato 3 novembre andrà in onda senza particolari problemi. ...

Portofino - Pier Silvio Berlusconi e famiglia ancora in Liguria : intervengono i genitori di Silvia Toffanin : Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin ancora bloccati a Portofino causa maltempo. Sembra un vero e proprio incubo quello che in queste ore sta vivendo la famiglia del direttore Mediaset: il figlio del Cavaliere, insieme alla compagna e i figli, si trova bloccato in terra ligure a causa del devastante maltempo di lunedì che ha causato anche la distruzione dello yacht di Pier Silvio. La coppia è rimasta all’interno del castello Bonomi-Bolchini ...

Silvia Toffanin - a rischio a la sua presenza nella prossima puntata di Verissimo? : Silvia Toffanin potrebbe non essere al suo posto nella prossima puntata di Verissimo. A sollevare l’ipotesi sono stati i fan. Il motivo? Il maltempo che sta falcidiando l’Italia e che nei giorni scorsi aveva isolato Silvia Toffanin, il marito Pier Silvio Berlusconi e tutta la sua famiglia a Portofino. Il forte vento e la pioggia scrosciante avevano provocato danni ingenti a Rapallo. Tante imbarcazioni attraccate nel porto erano infatti state ...

Verissimo - Silvia Toffanin non ci sarà sabato? Problemi col maltempo : Verissimo sospeso sabato 3/11/2018? Problemi per Silvia Toffanin Silvia Toffanin non ci sarà sabato a Verissimo? Molti telespettatori si sono chiesti se la puntata del 3 novembre 2018 subirà delle modifiche a seguito del maltempo che ha dato non pochi Problemi alla conduttrice. È stata bloccata col marito Piersilvio Berlusconi all’interno del castello Bonomi-Bolchini di Portofino […] L'articolo Verissimo, Silvia Toffanin non ci sarà ...

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi fuori pericolo : Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, in queste ultime ore, hanno finalmente lasciato il loro castello Bonomi-Bolchini di Portofino. A riportare la notizia è stato poco fa il blog FanPage.it. Come molti sapranno, per via del maltempo, la coppia è stata impossibilitata a lasciare la loro magione a Portofino per via del maltempo. Per tale ragione Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono stati costretti a prolungare la loro permanenza ...