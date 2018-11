Micaela Ramazzotti dopo Paolo Virzì ricomincia da Gabriele Muccino : Micaela Ramazzotti sembra pronta a cambiare pagina dopo la separazione da Paolo Virzì e lo fa con un altro regista, Gabriele Muccino. I due, infatti, sono stati avvistati la sera dello scorso 31 ottobre – una decina di giorni prima dell’annuncio della separazione – in un pub romano dove sono entrati mascherati per la festa di Halloween. Poi, una volta sedutisi in un privé, si sono tolti le maschere e avrebbero goduto della ...

Savona - "Cominciare e ricominciare… dalla Carità" - un convegno in Seminario : Cominciare e ricominciare… dalla Carità: questo il tema della giornata di lavori sul volontariato, sulle povertà e sulle fragilità sociali del nostro territorio che Caritas diocesana ha organizzato ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen e Caruana pattano anche la seconda partita. Domani riposo - si ricomincia lunedì : seconda partita, seconda patta tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana nel match valido per il campionato del mondo di Scacchi 2018. Oggi la giornata londinese è stata caratterizzata da minori emozioni rispetto a quella, lunghissima, di ieri. Carlsen e Caruana hanno introdotto il Gambetto di Donna Rifiutato nella sfida, prendendo dunque la direzione di una partita di gioco chiuso. Dopo aver fatto una enorme fatica a gestire sia il tempo che la foga ...

Nathan Sawaya : "Sono diventato un artista ricominciando a giocare" : 'Prima lavoravo come avvocato in un ufficio. Ogni sera, una volta tornato a casa, sentivo il bisogno di staccare: c'è chi lo fa facendo sport, io avevo bisogno di creare'. E anche quello si può far e ...

Pogba - ricomincia il pressing della Juventus : TORINO - Paul Pogba è rientrato a Manchester con il cuore gonfio e la testa traboccante di pensieri meravigliosi. La notte dello Stadium , degna conclusione di un gradevole soggiorno torinese grazie ...

Alessandro Casillo ricomincia da Amici : sparito dopo il Festival di Sanremo - cosa faceva per vivere : 6 anni fa riuscì a vincere la categoria giovani del Festival di Sanremo ma poi è sparito dalle scene: in questi giorni lo abbiamo rivisto ad Amici. Alessandro Casillo svela che lavoro...

SerieA - la Lazio ricomincia a correre : Spal sconfitta 4-1 all’Olimpico [FOTO] : 1/33 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Il Napoli ricomincia a correre : tris di Mertens - manita all'Empoli : Basta il Napoli-2 per risolvere senza troppi patemi la pratica Empoli e rilanciare l'inseguimento alla Juventus. Gli azzurri dimezzano lo svantaggio dai campioni d'Italia, portandosi a tre...

Il Napoli ricomincia a correre : tris di Mertens - manita all'Empoli : Dopo due pareggi contro Psg e Roma che potevano essere vittorie, il Napoli chiede strada all'Empoli per rilanciare la corsa alle spalle della Juventus capolista. Alla vigilia del match decisivo...

Fedez : «I miei lividi da bambino che sbaglia e ricomincia» : Fedez nel backstage della nuova campagna SamsungFedez nel backstage della nuova campagna SamsungFedez nel backstage della nuova campagna SamsungFedez nel backstage della nuova campagna SamsungFedez nel backstage della nuova campagna SamsungNella vita di ognuno, e Fedez non fa eccezione, una creazione ne genera sempre un’altra. E così, alla nascita di un figlio (Leone, avuto con Chiara Ferragni), segue il venire al mondo di una canzone a ...

Campidoglio : 18 novembre ricominciano domeniche ecologiche : Roma – “Le domeniche ecologiche rappresentano occasioni importanti- dichiara l’assessore alla Citta’ in movimento Linda Meleo- per promuovere la mobilita’ sostenibile e sensibilizzare i cittadini al tema del rapporto tra inquinamento e trasporti. Con il piano per la mobilita’ elettrica stiamo mettendo in atto un’azione incisiva per la riduzione delle emissioni inquinanti. Come ogni anno, in occasione del ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : NILS e DESIRÉE - ricomincia la storia : Una storia d’amore che sembrava ormai conclusa da tempo sta per tornare inaspettatamente in auge per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Tra pochissimo, infatti, un personaggio storico della soap ricomparirà improvvisamente al Fürstenhof e riaccenderà una vecchia fiamma che sembrava ormai spenta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: ...

GF Vip 3 - Silvia Provvedi crolla dopo la puntata : "È folle - ma mi fa male vederlo così. Ora sono forte - ho ricominciato a vivere" : L'attesissimo confronto tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona ha infiammato la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. Nonostante la cantante abbia mantenuto la calma durante il faccia a faccia, esponendo con decisione e grinta le sue opinioni riguardo la fine della relazione, spente le telecamere della diretta tv i pensieri si sono fatti più pesanti, e la Donatella è tornata a pensare allo scambio di battute di qualche ora prima.A ...