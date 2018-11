Distorsione alla caviglia in allenamento : Khedira si ferma di nuovo : Sami Khedira si ferma di nuovo. Il centrocampista tedesco della Juventus, che era appena rientrato da un infortunio, nell'allenamento di oggi ha riportato una Distorsione alla caviglia. Lo rende noto ...

Juventus : si ferma di nuovo Khedira : ANSA, - TORINO, 17 NOV - Sami Khedira si ferma di nuovo. Il centrocampista tedesco della Juventus, che era appena rientrato da un infortunio, nell'allenamento di oggi ha riportato una distorsione alla ...

Un nuovo album dei Coldplay in uscita nel 2019? Chris Martin non si ferma ad A Head Full of Dreams : Il timore che l'era discografica di A Head Full of Dreams possa essere l'ultima per Chris Martin e soci è stato fugato in queste ore dalle dichiarazioni del regista Mat Whitecross circa un potenziale nuovo album dei Coldplay. Nonostante la band abbia più volte dichiarato che il loro ultimo tour mondiale da oltre 100 date in giro per il mondo sia stato la summa della loro carriera e l'apice del successo rincorso e meritato in questi anni, pare ...

Game of Thrones - il nuovo teaser conferma il ritorno nel 2019 (e svela il mese) : Every battle. Every betrayal. Every risk. Every fight. Every sacrifice. Every death. All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) November 13, 2018 Arriva decisamente a sorpresa il nuovo teaser relativo alla nuova stagione di Game of Thrones. L’ottavo ciclo di episodi, infatti, era atteso per la prima metà del 2019, ma ora questa nuova clip fa crescere l’attesa. In realtà non ci sono ...

Game of Thrones - il nuovo teaser conferma il ritorno nel 2019 : Every battle. Every betrayal. Every risk. Every fight. Every sacrifice. Every death. All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) November 13, 2018 Arriva decisamente a sorpresa il nuovo teaser relativo alla nuova stagione di Game of Thrones. L’ottavo ciclo di episodi, infatti, era atteso per la prima metà del 2019, ma ora questa nuova clip fa crescere l’attesa. In realtà non ci sono ...

Il Real Madrid ha deciso : confermato Solari - ma serve un nuovo contratto : Santiago Solari rimarrà sulla panchina del Real Madrid, per confermarlo però il club dovrà sottoporgli un nuovo contratto Il Real Madrid ha deciso di affidare la panchina a Santiago Solari, non più ad interim bensì a tempo ‘prolungato’. Sì perchè in Spagna il regolamento prevede che un tecnico della Primavera debba essere messo nuovamente sotto contratto, con un nuovo accordo economico e temporale, per poter allenare la prima ...

Asia Argento - ospite al Chiambretti : “Mi hanno licenziata tramite una mail” e riguardo al nuovo giudice afferma che… : L’ospitata cade a fagiolo. Sia per il silenzio seguito alla sua esclusione dalla giuria di X Factor, sia per gli scatti che la vedono avvinghiata a Fabrizio Corona pubblicati dal settimanale Chi. Asia Argento,... L'articolo Asia Argento, ospite al Chiambretti: “Mi hanno licenziata tramite una mail” e riguardo al nuovo giudice afferma che… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Nuovo Ranking Wta 6/11/2018 : top ten invariata - Camila Giorgi si conferma migliore italiana : E’ sempre Simona Halep la numero 1 del Ranking Wta: Camila Giorgi si conferma la migliore italiana Nessuna variazione nella top-ten mondiale dopo la conclusione del Wta Elite Trophy di Zhuhai che ha di fatto chiuso la stagione del tennis rosa. In testa c’è sempre Simona Halep, in vetta per la 37esima settimana consecutiva (la 53esima complessiva): la 27enne rumena di Costanta, bloccata da qualche settimana da un problema alla ...

Juventus - si ferma anche Cancelo : è in dubbio per lo United. Nuovo ko per Bernardeschi : TORINO - Altra tegola per Massimiliano Allegri che - con una Juventus chiamata ad affrontare la prima emergenza stagionale - alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United ...

Un nuovo studio scientifico conferma che l'obesità accorcia la vita : Sovrappeso e obesità sembrano collegati a rischio maggiore di sviluppare patologie cardiovascolari e metaboliche in modo specifico. Rischi anche per i sottopeso

Un nuovo studio scientifico conferma che l’obesità accorcia la vita : (foto: Getty Images) Arrivano nuove conferme scientifiche sull’importanza di mantenersi in forma. Secondo l’ultimo studio pubblicato su Lancet Diabetes and Endocrinology e condotto dai ricercatori della London School of Hygiene and Tropical Medicine, un indice di massa corporea (Bmi) troppo alto o troppo basso è correlato a un aumento del rischio di sviluppare diverse patologie – dalle malattie cardiovascolari al diabete di tipo 2 fino (forse) ...

Infortunio Mandzukic - tegola Juventus : l’attaccante si ferma di nuovo! : Infortunio Mandzukic – Si avvicina l’anticipo serale valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Cagliari con la squadra di Allegri chiamata a rispondere alle vittorie di Napoli ed Inter. Nel frattempo tegola per Allegri, non prenderà parte al match Mario Mandzukic. Il croato sembrava aver recuperato mentre oggi ha accusato un ulteriore problema alla caviglia che l’ha costretto a saltare ...

Il Giro 2019 si ‘ferma’ a San Giovanni Rotondo : il percorso della Corsa Rosa ignora (di nuovo) il sud d’Italia : Presentato il percorso del Giro d’Italia 2019, San Giovanni Rotondo sarà il punto più a Sud toccato dalla carovana Rosa: ignorate Calabria, Sicilia, Basilicata, Sardegna e Campania Dopo le partenze dall’estero, che tanto avevano indignato i sostenitori delle precedenti edizioni del Giro d’Italia, si svelano con la presentazione dell’itinerario 2019 della Corsa Rosa i punti critici del nuovo percorso della ...

S&P CONferma RATING ITALIA/ Mattarella-Draghi - prove di nuovo governo : Per S&P il RATING dell'ITALIA è BBB con outlook negativo. Ora tocca ai mercati pronunciarsi, lunedì. I tentativi di far cadere il governo sono tutt'altro che scongiurati. GIANLUIGI DA RIOLD(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:00:00 GMT)J'ACCUSE/ Sapelli: in ITALIA c'è chi tifa per la troika e il defaultSCONTRO UE-ITALIA/ I mercati fanno già i conti con la fine dell'euro, int. a M. D'Antoni