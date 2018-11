Shiffrin domina lo speciale di Levi

Sci - Coppa del Mondo : Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Levi - indietro le azzurre : L'ORDINE DI ARRIVO: SUL PODIO VLHOVA E SCHILD - Ordine d'arrivo dello slalom femminile di Levi, in Finlandia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: 1. Mikaela Shiffrin, Usa, in 1'32″61, ...

Shiffrin domina a Levi : Mikaela Shiffrin vince il primo slalom stagionale di Coppa del Mondo. Sulla pista finlandese di Levi, l'americana - gia' al comando dopo la prima manche - chiude la gara in 1'32'61 davanti a Petra Vlhova, +0'58, e Bernardette Schild, +0'79,. Male le azzurre: solo ...

Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 : Mikaela Shiffrin in testa dopo la prima manche senza dominare : Mikaela Shiffrin conferma ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, di essere la donna da battere in Slalom. La cinque volte vincitrice della sfera di cristallo di specialità si trova in testa dopo la prima manche a Levi (Finlandia), primo atto tra i rapid gates della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Su un tracciato accorciato a causa delle forti raffiche di vento che hanno portato ad uno spostamento di 45 minuti dell’orario di ...