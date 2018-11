“Serve una guida forte e autorevole” | 500 sindaci a sostegno di Minniti

Influenza : “Serve una vaccinazione universale” : vaccinazione universale contro l’ Influenza , anche se non si appartiene alle categorie a rischio, e uso degli antibiotici solo quando è effettivamente necessario. Anche perché, in termini di vaccinazioni anti- Influenza li, il Friuli Venezia Giulia conta meno del 20% di popolazione vaccinata, meno del 55% di vaccinati tra la popolazione a rischio (oltre 65 anni e immunodepressi), solo il 20% tra gli operatori sanitari. E’ il messaggio ...

Italiani come noi - ridurre il consumo di plastica? “Serve impegno ma si può”. “Manca una vera alternativa” : Ormai è chiaro: ridurre il consumo di plastica è di vitale importanza per la tutela dell’ambiente. A tale scopo la Commissione Ue a fine maggio ha proposto un piano con limiti stringenti per aziende e istituzioni. Ma è necessario di pari passo far crescere la consapevolezza fra i cittadini: per questo è stata indetta la Giornata ‘Plastic free challenge‘. “Il 4 ottobre il ministero dell’Ambiente ha dato il buon esempio ...