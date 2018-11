“Serve una guida forte e autorevole” - 500 sindaci a sostegno di Minniti : L'iter del congresso Pd è ufficialmente avviato. Oggi Maurizio Martina ha formalizzato, davanti all'assemblea nazionale del partito riunita all'hotel Ergife di Roma, le proprie dimissioni. “Confermo qui le mie dimissioni - ha detto - Ora mettiamo in campo una stagione di unità. Ricordiamoci tutti ch

LIVE Italia-Portogallo calcio - Nations League 2019 in DIRETTA : San Siro gremito - Serve una vittoria per sognare la qualificazione : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. In uno Stadio San Siro gremito in ogni ordine di posto, la nostra Nazionale cerca il colpaccio contro i Campioni d’Europa: a un anno di distanza dalla tragica notte contro la Svezia che ha segnato la mancata qualificazione ai Mondiali, gli azzurri torneranno in campo con l’obiettivo di battere i lusitani e continuare ...

A Londra una chef italiana Serve piatti ispirati a De Andrè : La canzone 'Un mattò, 'Tu prova ad avere un mondo nel cuore/e non riesci ad esprimerlo con le parole/e la luce del giorno si divide la piazza/tra un villaggio che ride e te lo scemo che passa/e ...

Influenza : “Serve una vaccinazione universale” : vaccinazione universale contro l’Influenza, anche se non si appartiene alle categorie a rischio, e uso degli antibiotici solo quando è effettivamente necessario. Anche perché, in termini di vaccinazioni anti-Influenzali, il Friuli Venezia Giulia conta meno del 20% di popolazione vaccinata, meno del 55% di vaccinati tra la popolazione a rischio (oltre 65 anni e immunodepressi), solo il 20% tra gli operatori sanitari. E’ il messaggio ...

Basta slogan. Sui rifiuti Serve una visione strategica : Le analisi svolte dal Was Waste Strategy di Althesys mostrano che permane un grave gap infrastrutturale, che gli obiettivi di economia circolare al 2030 di per sé non risolveranno, anzi. Far crescere ...

Revenge Porn - Boldrini : 'Serve una legge contro questa barbarie' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

SANITA' : 40 ANNI SSN - AMATO 'Serve RIALLINEAMENTO - MA RIMANE UNA CONQUISTA' : Una conquista per il lavoro svolto quotidianamente dai medici secondo scienza e coscienza che i cittadini riconoscono'.

Una falla di sicurezza di un singolo Server ha esposto milioni di dati sensibili : Una falla nella sicurezza di un database appartenente a Voxox ha esposto decine di milioni di messaggi di testo contenenti link di reimpostazione password, codici a due fattori, numeri di telefono e altro ancora. Voxox è una compagnia di comunicazioni con sede a San Diego, in California. Il server in questione non era protetto da password e di conseguenza a chiunque era concessa la possibilità di mettere occhi e mani su quel flusso di dati ...

Muos - ministra Trenta ritira l’avvocatura ma al tribunale resta la memoria. Ambientalisti : “Serve scelta politica” : Una richiesta per cambiare atteggiamento nel processo contro il Muos messa nero su bianco dal ministero della Difesa: “Si chiede, ove normativamente previsto, di recedere dalla posizione processuale precedentemente assunta (anche ed eventualmente ritirando le memorie già depositate da codesta avvocatura)”. così si legge nella nota firmata dal capo dell’ufficio legislativo del ministero della Difesa, Salvatore Longo. Una nota inviata il 26 ...

Inter - Serve una cessione da 50 milioni : occhio a Skriniar e Perisic : Dopo il fair play finanziario L’Inter è pronta a ripartire, anche sul calciomercato. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi racconta la seconda fase del progetto-Suning, irrimediabilmente rallentata dalla prima. Il club nerazzurro, dopo anni di rigore economico imposto dal fair play finanziario (e dopo aver aggirato i paletti Uefa con qualche trucchetto lecito di finanza creativa), non potrà sgarrare di nuovo. Anzi,. la rosea spiega come ...

Edicola : Inter - Serve una cessione : Skriniar o Perisic? Milan - idea Fabinho dal Liverpool : Secondo la Gazzetta dello Sport, ai nerazzurri servono 40-50 milioni di plusvalenze per fare fronte alle restrizioni Uefa: serve la cessione di un big. Skriniar o Perisic?

LIVE Italia-Francia pallanuoto - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 0-0. Settebello - Serve una vittoria netta! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto tra Italia e Francia: stasera alle ore 20.00 ad Imperia l’Italia della pallanuoto maschile ospita i transalpini nel match valido per la seconda giornata della competizione. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari.L’Italia ha ...

Arbitro aggredito - Malagò : 'Sono impressionato - Serve una crescita culturale' : 'serve indispensabilmente crescere di cultura a 360 gradi per tutti coloro che operano nel mondo dello sport e del calcio in particolare - aggiunge il capo dello sport italiano a margine di un evento ...