Serie A Lazio | cinque gol di Rossi nell' amichevole con la Cavese Termina 7-0

Serie A Sassuolo-Lazio 1-1 - il tabellino : REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium, tra Sassuolo e Lazio , termina 1-1 . Ospiti in vantaggio al 7' del primo tempo grazie a Parolo . I neroverdi pareggiano con Ferrari al 15'. Sassuolo-Lazio 1-1: NUMERI ...

Serie A - Sassuolo-Lazio 1-1 : cronaca : Il difensore risponde a Parolo e frena i biancocelesti nella corsa Champions Serie A LAZIO SASSUOLO / Due gol nei primi 15 minuti: Sassuolo-Lazio finisce 1-1 con le reti di Parolo e Ferrari che ...

Serie A - Sassuolo-Lazio 1-1 : Ferrari risponde a Parolo : Succede così tra squadre che fanno della forza offensiva il loro marchio di fabbrica. Succede che, quando si affrontano tra loro, finiscono con lo snaturarsi un pochino per il timore di diventare ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Sassuolo-Lazio 1-1. Reti di Parolo e Ferrari - Immobile fermato dai legni : La Lazio non approfitta dello stop dell’Inter e non va oltre l’1-1 in casa del Sassuolo nel posticipo pomeridiano della 12ma giornata di Serie A: al vantaggio firmato da Parolo risponde subito il neroverde Ferrari. I biancocelesti fanno la partita, Immobile viene fermato dal palo, ma gli emiliani non rischiano più. Ripresa più soporifera, le squadre devono accontentarsi di un punto a testa. Nel primo tempo subito ritmi alti: al ...

Calcio - Serie A : Sassuolo-Lazio 1-1 : 19.52 A Reggio Emilia,Sassuolo e Lazio si dividono la posta 1-1. Primo pareggio in stagione per i biancocelesti. Gara subito viva:al 7' Parolo ribadisce in rete un tiro di Luis Alberto.Al 15' i padroni di casa replicano con un gol di testa di Ferrari.Al 29' gran tiro a incrociare di Immobile sul palo.Nella ripresa il Sassuolo tenta il possesso palla, la Lazio le ripartenze veloci. Al 70'bella parata di Strakosha su Duncan. Il copione della ...

Il Tar del Lazio respinge il ricorso dell’Entella : il club resta in Serie C : Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso del club ligure, che dunque dovrà disputare il campionato di Serie C nella stagione in corso. L'articolo Il Tar del Lazio respinge il ricorso dell’Entella: il club resta in Serie C è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Lazio Spal - 4-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 11giornata - - IlSussidiario.net : Video Lazio Spal , risultato finale 4-1, : gli highlights e i gol della partita. Poker per i biancocelesti, doppietta per Ciro Immobile.

Serie A - Lazio-Spal 4-1 : il tabellino della gara : Lazio-Spal 4-1 Primo tempo 2-1 Marcatori: 26' Immobile, L,, 28' Antenucci, S,, 35' Immobile, L,, 59' Cataldi, L,, 70' Parolo, L, LAZIO, 3-5-2,: Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, ...

Lazio-SPAL 4-1 - Serie A : la doppietta di Immobile decide il lunch match : La Lazio ha sconfitto la SPAL per 4-1 nel lunch match dell’undicesima giornata della Serie A 2018-2019. I biancocelesti riprendono la propria marcia dopo lo stop contro l’Inter e conquistano tre fondamentali punti all’Olimpico riuscendo così a rafforzare il quarto posto in classifica in attesa dell’incontro del Milan mentre gli emiliani rimangono in quindicesima posizione ma con sei punti di margine sulla zona salvezza. A ...

Highlights Serie A Lazio-Spal 4-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Lazio-Spal 4-1, la cronaca – Termina in goleada per la Lazio che, all’Olimpico, schianta per 4-1 la Spal. I biancocelesti, reduci dal 3-0 incassato dall’Inter lunedì scorso, si riscattano in campionato e si avvicinano alla sfida di Europa League di giovedì nel miglior modo possibile. Gli uomini di Semplici durano 60 minuti, mettono in difficoltà […] L'articolo Highlights Serie A Lazio-Spal 4-1. Video Gol, pagelle e ...

SerieA - la Lazio ricomincia a correre : Spal sconfitta 4-1 all’Olimpico [FOTO] : 1/33 Alfredo Falcone/LaPresse ...

