Serie A Genoa | partitella in famiglia vista derby

Serie A Genoa - Sandro vicino al rientro. Differenziato per Bessa : GENOVA - Senza nove nazionali in giro per il mondo e con quattro ragazzi presi in prestito dalla Primavera, il tecnico del Genoa Ivan Juric ha guidato oggi un allenamento che ha visto le esercitazioni ...

Serie A Genoa - Biraschi : «Derby? Vincere sarebbe il massimo» : GENOVA - "Stiamo rivedendo gli errori in questi giorni e lavoriamo per cercare di correggerli" . Davide Biraschi, presente all'evento organizzato da Arca Onlus per aiutare bambini rimasti orfani del ...

Serie A Genoa - Perinetti : «Affrontato un calendario terribile» : GENOVA - Il calendario del Genoa non è stato certamente roseo per i rossoblu, che hanno incontrato una dopo l'altra tutte le big del campionato: Juventus , Milan , Inter e Napoli . Giorgio Perinetti , ...

Chievo - Udinese e Genoa : “valzer” delle panchine in Serie A : Chievo, Udinese e Genoa stanno ravvivando questo inizio di settimana con le querelle legate agli allenatori: da Ventura a Juric, sino a Velazquez, situazioni caldissime Chievo, Udinese e Genoa sono alle prese con situazioni molto calde relativamente alle rispettive panchine. Gli allenatori delle tre squadre di Serie A in questione, potrebbero cambiare nelle prossime ore, anche se le varie situazioni sono ben differenti l’una ...

Le panchine calde in Serie A : Udinese - Genoa e Chievo meditano il cambio : La sosta per le nazionali darà tempo a tutte le squadre di Serie A di rifiatare e di ritrovare la quadra. Ci sono diverse panchine calde, infatti, che rischiano di saltare. L'allenatore che rischia di ...

Serie A Genoa - Preziosi conferma Juric : GENOVA - "Ampia fiducia a Ivan Juric ". Arriva direttamente da Enrico Preziosi la conferma per il tecnico del Genoa dopo che nella serata di ieri la posizione dell'allenatore era sembrata a rischio. ...

Serie A e Serie B - panchine traballanti : le ultime su Genoa - Udinese - Chievo e Hellas tra ribaltoni - sondaggi e dimissioni : La 12^ giornata del campionato di Serie A ha portato importanti indicazioni soprattutto per le zone basse della classifica. Nell’anticipo del sabato altro ko per il Genoa contro il Napoli, la prestazione del club rossoblu è stato comunque positiva contro un avversario nettamente superiore dal punto di vista tecnico. Incredibile è stato l’esonero di Ballardini con la squadra che giocava anche bene ed aveva anche raccolto i ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Genoa-Napoli 1-2 - Fabian Ruiz e un autogol di Biraschi condannano i rossoblu : Termina 1-2 allo Stadio Marassi di Genova l’anticipo serale tra Genoa e Napoli, valevole per il 12° turno del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. Nel corso di una partita interrotta per pioggia battente al 58′ e su un campo molto pesante sono stati Christian Kouamé (Genoa) e Fabian Ruiz (Napoli) e Davide Biraschi (autorete Genoa) a iscriversi al tabellino di questa gara così condizionata dalle mutevoli condizioni ...

Serie A - anticipo Genoa-Napoli 1-2 : 22.40 Napoli più forte della pioggia e del Genoa: 1-2 in rimonta al 'Ferraris'. Il palo dice no a Insigne (12'),Zielinski murato in area,ma al 20' il Grifone colpisce: cross Romulo,Hysaj non ci arriva,Kouamè timbra di testa.Al 36' Radu strepitoso su Milik. Ripresa sotto il diluvio: gara sospesa al 59' per 12 minuti.Si riparte su un campo pesantissimo e Fabian Ruiz,su splendido assist di Mertens,pareggia di sinistro. Radu vola sulla punizione ...

Serie A Genoa - Criscito : «Che emozione affrontare il Napoli» : GENOVA - "Il Napoli è una grande squadra, negli ultimi anni sta facendo partite straordinarie, con un gioco bellissimo - esordisce a Sky Sport Domenico Criscito - Speriamo di fermarlo, ci proviamo, vogliamo fare punti davanti al nostro pubblico" . Contro gli azzurri per il capitano del Genoa è sempre un appuntamento speciale: "Per me ...

Serie A Genoa - iter di recupero per Spolli e Favilli : GENOVA - Seduta mattutina per il Genoa , in vista della gara di sabato sera contro il Napoli . Seduta tecnico-tattica per i rossoblù, con approfondimenti incentrati sull'impostazione della gara, con l'...

Serie A Genoa - assente Kouamè in permesso concordato : GENOVA - Seduta mattutina per il Genoa , in vista della gara di sabato sera contro il Napoli . Seduta tecnico-tattica per i rossoblù, con approfondimenti incentrati sull'impostazione della gara, con l'...