Serie A donne | Milan beffato dalla Florentia Juve | Fiorentina | Roma show

She-Ra - la nuova Serie animata è un bel ritratto delle giovani donne di oggi : Nel 1985, She-Ra era una serie animata che giocava contemporaneamente sugli stereotipi di certi immaginari e al contempo sulla loro sovversione: controparte femminile del cartone (e dei giocattoli) del muscoloso He-Man, la guerriera era una voluttuosa biondona tutta forme e ammiccamenti, dall’altra però era anche una figura di donna che prendeva in mano la situazione, ribaltando certi luoghi comuni e rigidità di genere. Sugli scaffali dei ...

World Series - 10 km Abu Dhabi : Paltrinieri 2°. Bridi-Bruni - doppietta azzurra tra le donne : Per Greg è il miglior risultato nelle World Series - ex Coppa del Mondo - dopo il terzo posto a Qindao , Cina, lo scorso 16 settembre . Alla sua quinta 10 km in carriera, il campione olimpico dei ...

5 fra le donne più potenti delle Serie tv : Claire UnderwoodCJ CreggCarrie MathisonOlivia PopeSelina MeyerFino a qualche mese fa, House of Cards era una delle serie più acclamate del panorama televisivo attuale. Poi lo scandalo che ha colpito il suo attore protagonista, Kevin Spacey, ha fatto vacillare una produzione intera. A prendere le redini della situazione e a salvare le oltre 200 persone impegnate sul set è stata Robin Wright, l’attrice che per cinque stagioni aveva ...

Donne - Magatti resta in Serie A Ma si trasferisce al Cus Milano : Volevo cambiare ambiente e a Milano ho trovato un bel progetto, al quale ho deciso di aderire . Così Maria Magatti spiega il suo passaggio dal Monza al Cus Milano. L'ala comasca , 26 anni, ha ...

Arriva la W Series - per portare più donne in Formula 1 : Tatiana Calderon, collaudatrice SauberTatiana Calderon, collaudatrice SauberTatiana Calderon, collaudatrice SauberTatiana Calderon, collaudatrice SauberTatiana Calderon, collaudatrice SauberIn principio furono Maria Teresa de Filippis e Lella Lombardi, le uniche due donne a prendere parte ad un Gran Premio di Formula 1. A distanza di oltre 40 anni dall’ultima volta, il Circus delle quattro ruote sogna di riportare un casco rosa a competere nel ...

Le donne nelle Serie tv - quanto è difficile costruire un bel personaggio femminile? : Cristina Donadio, Ivana Lotito e Elena Lietti parlano della loro esperienza in 'Gomorra' e ne 'Il Miracolo', soffermandosi sulla sceneggiatura Analisi A quanto pare, per scrivere un bel personaggio ...

Piccole Donne quando inizia : ecco quando vedremo la Serie in TV su Canale 5 : I grandi classici non tramontano mai. Piccole Donne è pronto a sbarcare su Canale 5. quando? In esclusiva vi sveliamo il periodo di messa in onda del nuovo adattamento televisivo del romanzo di Luisa May Alcott, ovvero uno dei libri più amati al mondo. Le avventure delle sorelle March sono pronte a incollare alla tv il pubblico dell’ammiraglia Mediaset fra una recita in famiglia, un ballo di gala e mille problemi di cuore. La storia sarà ...

Serie W – Il campionato automobilistico per sole donne è una scelta sessista? Le opinioni delle pilote : “è segregazione” : Non tutti gradiscono la scelta di creare la Serie W: il campionato per sole donne trampolino per la Formula 1 Nasce la Serie W, campionato automobilistico per sole donne che cercherà di indirizzare le pilote alla classe regina dell’automobilismo: la Formula 1. Con l’obiettivo d’inserire le donne nel Circus più famoso del mondo, si appresta ad avere inizio la competizione tutta in rosa che prevede sei gare in Europa. Il ...

W Series - nasce la Formula 1 riservata alle donne. Ma ne avevamo bisogno? : Anno nuova, stagione nuova. Nel 2019 parte la W Series, una serie per monoposto riservata alle sole donne, ispirata da due grandi pilotesse italiane: Maria Teresa De Filippis e Lella Lombardi, le uniche due “lady” ad aver disputato almeno un Gran Premio di Formula 1. Dove, come, quando? Sei eventi a partire da maggio che si svolgeranno su circuiti europei che ospitano o hanno ospitato la Formula 1, con gare della durata di 30 minuti. Nessuna fee ...

Anche le donne scendono in pista : al via nel 2019 la Serie W - trampolino di lancio per la F1 : Automobilismo: arriva la Serie W, competizione per sole donne, trampolino di lancio per la F1. Al vbia il prossimo anno Il prossimo anno vedrà il lancio di una nuova competizione automobilistica solo per donne, che mira a diventare un trampolino di lancio per la Formula 1, secondo quanto annunciato oggi dagli organizzatori della ‘Serie W’, come è stata chiamata. La competizione, che assegnerà 1,5 milioni di dollari in premi, ...

F1 - nasce la W Series - un campionato riservato alle donne. Si parte nel 2019 con sei gare : Grande novità nel mondo dei motori per la prossima stagione: nel maggio del 2019 partirà la W Series, un nuovo campionato con vetture di Formula 3 riservato alle donne. Un progetto che punta a far crescere le più talentuose pilotesse del circuito per poter in futuro arrivare a competere in Formula 1. Questa nuova categoria avrà telai Tatuus Formula 3 e si svolgerà su sei gare in Europa dalla durata di 30 minuti. Il montepremi complessivo sarà di ...