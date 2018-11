Serie A Bologna | a parte De Maio Differenziato per Mattiello

Serie A Bologna - malinconia Palacio : Bologna - Lo guardi in campo e hai la sensazione che si diverta poco, che quasi abbia perso l'allegria e il gusto di giocare: il Rodrigo Palacio di oggi è molto diverso da quello di ieri. L'argentino ...

Serie A Bologna - differenziato per Mattiello e De Maio : Bologna - Giornata di doppia seduta per il Bologna . Nell'allenamento mattutino, iniziato alle ore 10.30, la squadra ha ha svolto una seduta in palestra; il lavoro pomeridiano, iniziato invece all e ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Puntiamo a migliorare» : FIRENZE - A margine della premiazione per la "Panchina d'oro", il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport: " Il mio voto? Per Simone. Scherzi a parte - spiega l'allenatore rossoblu - siamo in un mondo che ci piace e che ci da tanto. Fare l'allenatore è difficile, ma ci mettiamo passione. Il Venezia ?...

Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Bologna supera Cantù - Avellino vince in trasferta a Varese : La Virtus Bologna supera Cantù in casa, Avellino sbanca Varese: i Risultati della 6ª giornata di Serie A Dopo le vittorie di Brindisi nel lunch match e di Milano nel pomeriggio, la domenica della 6ª giornata della Serie A di Basket prosegue con altre due gare che precedono il posticipo serale fra Pistoia e Cremona. La prima delle due sfide si gioca alla Land Rover Arena di Bologna, palazzetto nel quale la Virtus mantiene il fattore campo e ...

Serie A Bologna - Danilo si allena in parte con i compagni : Bologna - I felsinei proseguono la preparazione al match di campionato contro il Chievo, in trasferta, in programma domenica al Bentegodi. Nell'allenamento di Casteldebole, Danilo ha svolto una parte ...

