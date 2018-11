“Se indossi il tanga non è stupro” | la sentenza indigna l’Irlanda

dilei

: la Casaazione assolve i Carabinieri responsabili della morte di Riccardo #Magherini . Provocare la morte di una per… - eleonoraforenza : la Casaazione assolve i Carabinieri responsabili della morte di Riccardo #Magherini . Provocare la morte di una per… - GiamShark : @Inter @MauroIcardi @joaome17 @vecino @OfficialRadja @borjavalero20 Impossibile scegliere ... chiunque indossi ques… - marty220620 : RT @TeresaGN150518: Se riniziasse un'altra vita non chiederei che fosse infinita mi basterebbe sapere che esisti che é lo stesso il profumo… -

(Di sabato 17 novembre 2018) Sta facendo discutere ere unachoc in Irlanda: uno stupratore non è stato condannato perché la sua vittima indossava il. Medioevo? No, Irlanda 2018. Sono molte le sentenze che purtroppo riguardano casi di stupro che fanno discutere ere. Avviene in tutto il mondo e la cosa che più fa arrabbiare è che al centro dei processi non sono mai gli uomini che violentano, ma le donne che sono state abusate. Viene chiesto loro cosa avevano bevuto, se erano ubriache, come erano vestite. Viene misurata la lunghezza delle loro parole, viene chiesto se hanno urlato o no, se hanno detto “no” in modo chiaro oppure sottovoce. Viene detto che “dovevano aspettarselo”, che “se la sono cercata”, perché che cosa pensavano al secondo gin tonic? Cosa si aspettavano? Solo un mal di testa il giorno dopo. Ecco cosa si aspettavano. Adesso in Irlanda un uomo è stato assolto dal reato di ...