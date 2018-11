Scuola | prof colpita con una sedia ultime notizie | ecco i provvedimenti

I geologi della Calabria entrano a Scuola con l’iniziativa “La Terra vista da un professionista” : I geologi entrano a scuola. Grande successo per la seconda edizione dell’iniziativa “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo” svoltasi oggi in tutta Italia ed organizzata dal Consiglio Nazionale dei geologi e dagli Ordini Regionali dei geologi con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Per quanto riguarda la Calabria, hanno partecipato 60 scuole e altrettanti professionisti geologi che hanno affrontato ...

Sospetto caso di meningite a Scuola : profilassi per compagni e docenti : Approfondimenti Psicosi da meningite? No, grazie. La Asl ridimensiona l'allarme 3 gennaio 2017 meningite, la Asl: 'Nessun allarme, non ci sono casi in provincia di Lecce' 4 gennaio 2017 Vaccino anti ...

Scuola - il ministro Bussetti a Leggo : «40mila nuovi docenti formati in tre anni sul sostegno. Task force nelle aree alluvionate. No alle chat tra prof e studenti» : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato 40mila posti di specializzazione in tre anni per gli insegnanti di sostegno e la stabilizzazione di 1000 ricercatori universitari. Le...

Morto a 18 anni sul lavoro - l'addio della prof : “E' entrato a Scuola bimbo ed è uscito uomo” : Il commovente messaggio di Donatella D'Alelio, insegnante di Andrea Masi, deceduto domenica dopo un incidente sul lavoro

Professoressa aggredita a sediate - bullismo a Scuola in brianza : ... nei media, nella rete, in televisione, nella politica'. La presidente di Fdi Giorgia Meloni ha chiesto di 'riportare autorità e rigore nelle scuole italiane riconoscendo espressamente la qualifica ...

Concorsi Scuola ultime notizie : LdB 2019 riscrive accesso alla professione docente - le novità e cosa cambia : La legge di Bilancio 2019 riscrive le modalità d’accesso alla professione docente. Basterà una laurea e 24 crediti in materie pedagogiche per poter partecipare ai prossimi Concorsi: una svolta importante che entrerà in vigore già a partire dal prossimo anno con il nuovo concorso. Concorsi scuola, addio FIT, basterà la laurea per partecipare A darne notizia è il quotidiano economico ‘Italia oggi’, il quale sottolinea come i ...

«La Scuola non ha bisogno di altri fondi. Prof assunti dalle Regioni? Idea virtuosa» : Il ministro Bussetti apre alle richieste delle Regioni Veneto e Lombardia sull’autonomia differenziata. Nel bilancio non ci sono fondi per scuole e università? «Ci si scalda con la legna che si ha»

Violenza a Scuola - alunno 13enne picchia professore in faccia : sospeso : Uno studente ripetente di 13 anni di seconda media si è scagliato contro il professore e con un pugno in faccia lo ha ferito al naso: il fatto è accaduto alla secondaria di primo grado Cameroni di Treviglio (Bergamo) la mattina di giovedì della scorsa settimana. A darne notizia è il Corriere della Sera: vittima, il docente di arte Valentino Fimiani, residente a Cologno Monzese, che da pochi giorni aveva preso servizio nell’istituto della ...

La pistola contro la prof. E in Francia è caos Scuola : È emerso che i giovani musulmani 'sono tre volte più numerosi degli altri nel difendere una visione assolutista della religione, sostenendo che spieghi la creazione del mondo meglio della scienza'. ...

Scuola/ Si diventa prof solo sul campo - il "come" chiedetelo alle scuole : "Quando", "dove" e "come" il docente fa esperienza per insegnare bene? La risposta è fondamentale per cambiare l'accesso alla professione, come vuol fare Bussetti. FILOMENA ZAMBOLI(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Formazione iniziale, ecco perché Bussetti ha ragione (ma solo a metà), di A. PetrolinoSCUOLA/ Albo degli abilitati e assunzione diretta dei prof, l'unica via per evitare il collasso, di G. Santoli