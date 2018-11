Scontro sugli inceneritori | Di Maio ' Non sono nel contratto' Salvini ' I patti La realtà

Scontro Di Maio-Salvini sugli inceneritori - Conte : “Sarò garante del contratto di governo” : Giuseppe Conte sarà “ garante ” del contratto di governo. È quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi a proposito dell’ultimo Scontro a distanza tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul tema rifiuti e inceneritori . Tema che, come ha subito ricordato il ministro del Lavoro e sviluppo economico pentastellato, non è Conte nuto nel Contra...

Salvini-Di Maio - è Scontro su tutto : alta tensione sugli inceneritori : Non si placa lo scontro sui rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...