Scomparsa Giusy Pepi | l’indiscrezione a Storie Italiane | ”Picchiata anche dai figli”

: La storia di Giusy puzza di femminicidio… ieri a #chilhavisto alcuni testimoni hanno riferito che il marito la picc… - Blogdelledonne : La storia di Giusy puzza di femminicidio… ieri a #chilhavisto alcuni testimoni hanno riferito che il marito la picc… - agnesestraw : A @mattino5 Davide Avola, marito di #Giusy #Pepi, parla del difficile passato della moglie e conferma che la procur… - agnesestraw : RT @mattino5: Davide Avola, marito di Giusy, parla a#Mattino5 del difficile passato della moglie e conferma che la procura ha indicato una… -

(Di sabato 17 novembre 2018) Cresce la preoccupazione per, la 39 enneda Vittoria (RG) lo scorso 15 ottobre. Il marito Davide Avola ha fatto molteplici appelli in televisione. La donna ha fatto perdere le sue tracce da oltre due settimane, un tempo lunghissimo da passare lontana dai suoi cinque bambini. Per il marito Davide la donna si sarebbe allontanata volontariamente, eppure, come lui stesso ha dichiarato in sede di denuncia, la donna non ha portato con sé i propri documenti né il cellulare. “Ha scambiato l’amore con i suoi cinque figli”, dice il marito a ‘Chi l’ha visto?’, alludendo a una presunta relazione romantica che, secondo lui, avrebbe indotto la moglie ad abbandonare la famiglia. Ad emergere, ora, è un altro dettaglio terribile. Nel corso della puntata de La Vita in Diretta, andata in onda ieri 15 novembre 2018, sono state riportate delle scioccanti ...