Sci | Mikaela Shiffrin comanda la prima manche dello slalom di Levi

Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 : Mikaela Shiffrin in testa dopo la prima manche senza dominare : Mikaela Shiffrin conferma ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, di essere la donna da battere in Slalom. La cinque volte vincitrice della sfera di cristallo di specialità si trova in testa dopo la prima manche a Levi (Finlandia), primo atto tra i rapid gates della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Su un tracciato accorciato a causa delle forti raffiche di vento che hanno portato ad uno spostamento di 45 minuti dell’orario di ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 in DIRETTA : è subito Mikaela Shiffrin contro tutte! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile da Levi, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tutte contro Mikaela Shiffrin. Il pronostico è solo uno ed è quello che pone l’americana come la principale favorita nella gara di Levi, che come sempre ospita il primo evento dell’anno tra i rapid gates. Shiffrin va a caccia del 33° successo in carriera in Slalom su una pista che l’ha vista vincere già ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Levi riparte la sfida al trono di Mikaela Shiffrin : Tutte contro Mikaela Shiffrin. riparte la Coppa del Mondo di slalom femminile e lo fa nello stesso modo in cui è finita la scorsa. Il pronostico è solo uno ed è quello che pone l’americana come la principale favorita nella gara di Levi, che come sempre ospita il primo evento dell’anno tra i rapid gates. Shiffrin va a caccia del 33° successo in carriera in slalom su una pista che l’ha vista vincere già in due occasioni nel 2013 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Mikaela Shiffrin super favorita. Rebensburg guida il gruppo delle rivali - l’Italia punta su Brignone : Come al maschile, dove il favorito è ancora Marcel Hirscher, anche nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino c’è un’atleta nettamente avanti a tutte le altre nella lotta alla sfera di cristallo. Mikaela Shiffrin va a caccia del terzo titolo consecutivo e l’americana sembra davvero avere poche rivali capaci di tenerle testa. Un dominio incontrastato quello dello scorso anno ed una vittoria arrivata con oltre 600 punti di ...

Sci alpino : Sofia Goggia rimanda la sfida a Mikaela Shiffrin. Ora i Mondiali sono l’obiettivo principale : La stagione che sta per cominciare doveva essere quella dell’assalto alla Coppa del Mondo, ma, ancora prima di presentarsi al cancelletto di partenza della prima gara di Soelden, Sofia Goggia ha già dovuto ridimensionare completamente i suoi obiettivi. La bergamasca purtroppo si è infortunata in allenamento, procurandosi la frattura del malleolo peroneale e ritornerà a gareggiare solamente nel 2019. Un infortunio per fortuna ...