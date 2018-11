Sci di fondo – Sprint TC Maschile | a Rovianiemi trionfa Bolshunov | settimo Pellegrino

Sci di fondo - Bolshunov domina la 15km in tecnica classica di Ounasvaara : Alexander Bolshunov è stato il vincitore della 15km in tecnica classica di Ounasvaara, in Finlandia Successo di Alexander Bolshunov nella 15km in tecnica classica di Ounasvaara, in Finlandia, gara Fis alla quale ha partecipato un discreto numero di partecipanti alla Coppa del mondo delle squadre di Russia (che facevano selezione per la tappa d’esordio in programma settimana prossima a Ruka) e Francia. Il vincitore di quattro medaglie ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : potrebbe continuare la fuga a due di BreScia e Posillipo. Scontri importanti sul fondo della classifica : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto si giocherà interamente nella giornata di sabato 17 novembre: in attesa della sentenza della CAF su Pro Recco-Posillipo, al momento i campani sono primi a punteggio pieno ed andranno in Toscana per espugnare Firenze e confermarsi. Gioca in casa invece il Brescia, l’altra capolista, che attende il Quinto, matricola che tanto bene sta facendo. La Pro Recco, che spera di rigiocare contro il ...

Dalla ultra-maratona allo Sci di fondo - la strana scelta di Chen Penbin : “sogno le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022” : L’atleta cinese non ha mai sciato in precedenza, nonostante questo non ha resistito alla tentazione di poter rappresentare il proprio Paese ai Giochi Invernali di Pechino Il famoso corridore cinese della ultra-maratona Chen Penbin ha annunciato di essersi unito alla nazionale di sci di fondo della Cina, sperando di ottenere un posto per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. “È una grande sfida, e adoro le sfide“, ...

Sci di fondo - il Trofeo Val Formazza aprirà la nuova stagione italiana delle gare FIS : Tutto ok per il Trofeo Val Formazza, sabato 24 e domenica 25 novembre il via alla stagione italiana del fondo L’appuntamento è per il weekend di sabato 24 e domenica 25 novembre. Tutto pronto per il Trofeo Val Formazza che aprirà la stagione italiana delle gare Fis di fondo ed è anche una delle prime del calendario internazionale. Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi (anche se seguite dalla pioggia) hanno fatto sì che si ...

Sci di fondo : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani faranno alcune gare in Finlandia nel fine settimana : Test agonistici in arrivo per Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Prima dell’inizio della Coppa del Mondo, programmatao per il 24 e 25 agosto a Ruka, in Finlandia, i due portabandiera azzurri saranno di scena nella zona di Rovaniemi, per alcune gare che serviranno da preparazione ai grandi appuntamenti della stagione. Una decisione, questa, differente da quella di Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli e Mirco ...

Sci di fondo - Pellegrino e De Fabiani prolungano il lavoro a Rovaniemi : test agonistici per loro nel week-end : Primi test agonistici per Pellegrino e De Fabiani in Finlandia nel fine settimana Mentre Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli e Mirco Bertolina si apprestano a fare ritorno in Italia, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno allungato il proprio periodo di permamenza a Rovaniemi fino a domenica 18 novembre. I due valdostani hanno infatti in programma di prendere parte ad alcune gare Fis organizzate nella vicina ...

Manovra - Tria : 'tasso creScita non si negozia'. Occhio ad Ance e Abi su investimenti irrealizzabili e fondo garanzia prima casa : "Il tasso di crescita non si negozia". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria commenta alcune indiscrezioni stampa, secondo cui nel governo M5S-Lega si starebbe discutendo della possibilità di dare una risposta a Bruxelles che preveda non tanto la ...

Sci di fondo - seconda giornata di test per la squadra femminile di CdM sulla pista di Davos : Zelger alle spalle di Cologna nel secondo test di Davos, Scardoni batte Brocard fra le donne seconda giornata di test per la squadra femminile di Coppa del mondo e il gruppo under 23 sulla pista di Davos, dove è proseguito il confronto con il team padrone di casa al quale hanno partecipato anche francesi, cechi e statunitensi. In programma una 13 km maschile che ha visto al via ben 68 concorrenti e una 9 km femminile. Fra gli uomini il ...

Chimica e musica si fondono a Torino : martedì l'esibizione degli studenti del Montani e del Pergolesi al Festival "Teatro e Scienza : Matematica e altri demoni" : Montani' per partecipare al Festival 'Teatro e scienza: Matematica e altri Demoni', in programma dal 30 settembre fino al 27 novembre. La serata del 13 si terrà al Teatro Vittoria, dove andrà in ...

Sci di fondo - prosegue il raduno degli azzurri a Rovaniemi : nel fine settimana previsto un test con il team russo : Gli uomini di Cdm si confrontano con i russi a Rovaniemi, Gabrielli e Scardoni vincono test con gli svizzeri a Davos Continua a Rovaniemi, in Finlandia, il raduno della squadra maschile di Coppa del mondo, sotto la guida del tecnico Stefano Saracco sono presenti Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Dietmar Nockler, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli e Mirco Bertolina. L’intenzione del gruppo era quella di partecipare ad ...

Sci di fondo - Giandomenico Salvadori : “La 50 km dei Mondiali è un obiettivo. Dobbiamo provare a battere i norvegesi” : ESCLUSIVA OA SPORT – Giandomenico Salvadori sta per imboccare il quadriennio decisivo della carriera. Da qui alle Olimpiadi di Pechino 2022 dovrà provare a compiere quel salto di qualità sinora solo abbozzato. Classe 1992, il fondista di Mezzano ha lasciato intravedere a tratti un buon potenziale in Coppa del Mondo, raggiungendo come miglior risultato un quarto posto nella 15 km pursuit di Falun nello scorso mese di marzo. Il trentino sta ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Obiettivo Mondiali di Seefeld - ma penso già a Pechino 2022. Klaebo un grande stimolo” : ESCLUSIVA OA SPORT – Si dice che intorno ai 28 anni un atleta raggiunga l’apice psico-fisico della carriera. Federico Pellegrino arriva all’età della piena maturità con un palmares impressionante, che sin da ora lo colloca nell’empireo dei più grandi fondisti italiani di tutti i tempi. Nella bacheca del classe 1990 di Nus figurano una Coppa del Mondo sprint, 11 vittorie nel circuito maggiore (record assoluto per il Bel ...

Ralph Lauren Scivola in fondo al mercato di New York : Aggressivo ribasso per la maison statunitense , che passa di mano in perdita del 5,56%. L'andamento di Ralph Lauren nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa ...

Sci - Gran Fondo Val Casies : iscrizioni aperte a quote imperdibili entro il 31 gennaio : Il prossimo 16 e 17 febbraio prenderà il via la Gran Fondo Val Casies, la mitica competizione che appassiona gli appassionati dello sci dal 1984: iscrizioni aperte a quote imperdibili fino al 31 ...