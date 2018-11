Sci alpino | Pagelle slalom speciale Levi 2018 | Mikaela Shiffrin vince senza strafare

Sci alpino – A Mikaela Shiffrin il primo slalom stagionale : Irene Curtoni migliore azzurra a Levi : A Levi trionfa la Shiffrin nel primo slalom della stagione, Irene Curtoni migliore italiana davanti alla Costazza È Irene Curtoni la migliore delle italiane nel primo slalom femminile della stagione, vinto da Mikaela Shiffrin. A Levi l’atleta valtellinese chiude al 18° posto, quattro centesimi davanti a Chiara Costazza, 19esima, dopo una seconda manche più o meno in linea con la prima per entrambe: difficoltà sul piano iniziale, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018 : Mikaela Shiffrin prende il comando davanti a Worley e Holdener - quarta Brignone : Mikaela Shiffrin si aggiudica lo slalom speciale di Levi (clicca qui per la cronaca), in Finlandia, primo appuntamento tra i pali stretti della Coppa del Mondo di sci alpino 2019 e vola al comando della Classifica generale. La statunitense stacca Tessa Worley di 60 punti, mentre in terza posizione si porta l’elvetica Wendy Holdener, che scavalca la nostra Federica Brignone. Classifica Coppa DEL Mondo FEMMINILE SCI alpino 2018 1 Mikaela ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin firma la 44ma vittoria in Coppa del Mondo nello slalom di Levi. Azzurre fuori dalle 15 : Mikaela Shiffrin riparte da dove aveva lasciato, ovvero vincendo lo slalom speciale di Levi, in Finlandia, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2018 di sci alpino. La fuoriclasse di Vail centra il successo numero 33 in questa specialità (il 44esimo in assoluto) e ribadisce che, come sempre, la più forte è lei. La prova odierna non è stata resa semplice dalle condizioni meteo, dato che in mattinata erano presenti raffiche di vento fino a 70 ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 in DIRETTA : seconda manche. Shiffrin-Hansdotter per la vittoria : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom femminile di Levi, in Finlandia, valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Le atlete sono pronte per andare a caccia della vittoria dopo una prima prova (ritardata ed accorciata per colpa del vento) che ha visto il consueto primo posto di Mikaela Shiffrin che è scattata dal cancelletto con il pettorale numero uno e ha messo in scena un vero capolavoro sul muro centrale. ...

Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 : Mikaela Shiffrin in testa dopo la prima manche senza dominare : Mikaela Shiffrin conferma ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, di essere la donna da battere in Slalom. La cinque volte vincitrice della sfera di cristallo di specialità si trova in testa dopo la prima manche a Levi (Finlandia), primo atto tra i rapid gates della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Su un tracciato accorciato a causa delle forti raffiche di vento che hanno portato ad uno spostamento di 45 minuti dell’orario di ...

Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 : Mikaela Shiffrin in testa dopo la prima manche senza dominare : Mikaela Shiffrin conferma ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, di essere la donna da battere in Slalom. La cinque volte vincitrice della sfera di cristallo di specialità si trova in testa dopo la prima manche a Levi (Finlandia), primo atto tra i rapid gates della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Su un tracciato accorciato a causa delle forti raffiche di vento che hanno portato ad uno spostamento di 45 minuti dell’orario di ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 in DIRETTA : prima manche. Shiffrin mette subito tutte in fila. Hansdotter vicina. Azzurre deludenti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile da Levi, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. tutte contro Mikaela Shiffrin. Il pronostico è solo uno ed è quello che pone l’americana come la principale favorita nella gara di Levi, che come sempre ospita il primo evento dell’anno tra i rapid gates. Shiffrin va a caccia del 33° successo in carriera in Slalom su una pista che l’ha vista vincere già ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 in DIRETTA : prima manche in tempo reale. Partenza posticipata alle 11 per il vento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile da Levi, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tutte contro Mikaela Shiffrin. Il pronostico è solo uno ed è quello che pone l’americana come la principale favorita nella gara di Levi, che come sempre ospita il primo evento dell’anno tra i rapid gates. Shiffrin va a caccia del 33° successo in carriera in Slalom su una pista che l’ha vista vincere già ...

Sci alpino - partenza Slalom femminile Levi 2018 posticipata per il vento. Il nuovo orario ed il programma : Inizia con un rinvio di un’ora a causa del vento la prima manche dello Slalom speciale femminile di Levi: la pista finlandese infatti, è spazzata da grandi folate e così gli organizzatori hanno deciso di programmare un nuovo orario per lo start. La prima parte di gara inizierà così alle ore 11.00. Ricordiamo che ci sono due azzurre al via nel primo gruppo, ovvero Irene Curtoni con il numero 9 e Chiara Costazza con il numero 10, ma la ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 novembre : TRIONFO DI GIOVANNINI! Sci alpino : partenza rinviata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 17 novembre). La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto ricca che aprirà a tutti gli effetti il 2018-2019 riservato alla neve e al ghiaccio. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi. CLICCA ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 in DIRETTA : prima manche in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile da Levi, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tutte contro Mikaela Shiffrin. Il pronostico è solo uno ed è quello che pone l’americana come la principale favorita nella gara di Levi, che come sempre ospita il primo evento dell’anno tra i rapid gates. Shiffrin va a caccia del 33° successo in carriera in Slalom su una pista che l’ha vista vincere già ...

Sci alpino - assegnati i pettorali dello slalom di Levi : Chiara Costazza avrà il numero dieci : Sorteggio pettorali a Levi, Chiara Costazza partirà con il numero 10 mentre Irene Curtoni avrà il 9 Chiara Costazza avrà il pettorale numero 10, Irene Curtoni partirà immediatamente prima di lei, con il 9, mentre ad aprire il primo slalom di Coppa del mondo femminile in programma a Levi sabato 17 novembre (prima manche ore 10.15 italiane, diretta tv su Eurosport 1, seconda manche alle 13.15) sarà la regina della specialità, Mikaela ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 in DIRETTA : è subito Mikaela Shiffrin contro tutte! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile da Levi, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tutte contro Mikaela Shiffrin. Il pronostico è solo uno ed è quello che pone l’americana come la principale favorita nella gara di Levi, che come sempre ospita il primo evento dell’anno tra i rapid gates. Shiffrin va a caccia del 33° successo in carriera in Slalom su una pista che l’ha vista vincere già ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 novembre : Italia da podio nello speed skating - c'è lo Sci alpino a Levi. Parte il curling! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , oggi sabato 17 novembre, . La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto