Sci alpino | assegnati i pettorali dello slalom di Levi | Chiara Costazza avrà il numero

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 novembre : Italia da podio nello speed skating - c’è lo Sci alpino a Levi. Parte il curling! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 17 novembre). La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto ricca che aprirà a tutti gli effetti il 2018-2019 riservato alla neve e al ghiaccio. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi. Si ...

Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Ritorna la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e lo fa con lo Slalom femminile di Levi. Anche nella gara finlandese la favorita sarà come sempre la statunitense Mikaela Shiffrin, che partirà con il numero uno. Dopo di lei toccherà a Wendy Holdener, una delle principali rivali come Petra Vlhova (6). Le prime italiane sono Irene Curtoni con il 9 e Chiara Costazza col 10. In gara anche Marta Bassino, che scenderà per ultima con il 73. Di ...

Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Sabato 17 novembre si disputerà lo Slalom femminile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla neve finlandese andrà in scena il primo appuntamento tra i pali stretti e la grande favorita della vigilia sarà come sempre la statunitense Mikaela Shiffrin che ha avuto in dote il pettorale numero uno. La sorte ha premiato la detentrice della Sfera di Cristallo che scenderà prima della svizzera Holdener e delle ...

Sci alpino - rivoluzione per Olimpiadi e Mondiali? Parallelo al posto della combinata : decisione a febbraio : Potrebbero arrivare delle importanti novità per quanto riguarda lo sci alpino. Durante il Consiglio della FIS, riunitosi a Oberhofen (Svizzera) negli ultimi giorni, si è infatti parlato della possibilità di sostituire la combinata con il Parallelo individuale in occasione dei Mondiali e delle Olimpiadi. Si tratterebbe di una svolta clamorosa che rivoluzionerebbe il programma dei due eventi di riferimento: la specialità che unisce discesa e ...

Sci alpino - frattura del setto nasale per Martina Peterlini : l’azzurra sarà comunque al via per lo slalom di Levi : Contrattempo per Peterlini a Levi, frattura al setto nasale per l’azzurra ma sarà al via in slalom Piccolo contrattempo per Martina Peterlini alla vigilia dello slalom femminile di Levi, prima prova stagionale fra i pali stretti di Coppa del mondo, in programma sabato 17 novembre (prima manche ore 10.15, seconda manche ore 13.15 con diretta tv Raisport ed Eurosport). La ventunenne poliziotta trentina, impegnata nel consueto ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019. Infortunio per Peterlini - Bassino : “Voglio far bene anche in slalom” : Torna la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile con il secondo appuntamento stagionale: a Levi, in terra finlandese, va in scena lo slalom speciale sabato nella mattinata italiana. Saranno cinque le azzurre presenti sulle nevi finniche: Irene Curtoni, Chiara Costazza, Marta Bassino, Roberta Midali e Martina Peterlini, con quest’ultima che sarà al via nonostante una frattura del setto nasale che si è procurata nel riscaldamento della ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Levi è sfida Hirscher-Kristoffersen. Gli azzurri vogliono essere protagonisti : La cancellazione del gigante di Soelden ha portato la Coppa del Mondo maschile di sci alpino ad aprire i battenti a Levi, dove è in programma domenica uno slalom. Saranno dunque i rapid gates ad aprire la stagione e ci sarà subito il duello a distanza tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. I due sono i grandi favoriti per la vittoria finale e sul tracciato finlandese comincerà una sfida che continuerà lungo tutta la stagione. Due vittorie ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : controllo positivo a Beaver Creek - confermate le gare per le discipline veloci : Doppio controllo positivo negli Stati Uniti. Dopo quello di Killington, per quanto riguarda le donne, anche gli uomini saranno certi di gareggiare a Beaver Creek: sulla Birds of Prey un triplo appuntamento dal 30 novembre al 2 dicembre (SuperG, discesa e gigante). Per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile quella americana sarà la terza tappa stagionale dopo Levi e Lake Louise (annullato infatti l’esordio di ...

Sci alpino : gli slalomisti azzurri sono a Levi. Moelgg : “Fisicamente sono nelle condizioni ottimali” : Tutto pronto per il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino. Per quanto riguarda gli uomini, visto l’annullamento del gigante di Soelden per maltempo, quello di Levi, con lo slalom speciale, sarà l’esordio: da scoprire dunque la condizione dei migliori interpreti delle discipline tecniche. sono arrivati in terra finlandese i sei azzurri pronti alla gara di domenica: Manfred Moelgg, Stefano Gross, Alex Vinatzer, ...

Sci alpino - la FIS dà il proprio ok per la tappa di Beaver Creek : positivo il controllo sulla neve della Birds of Prey : Beaver Creek, c’è l’ok della FIS: sulla Birds of Prey tre gare maschili di Coppa del Mondo dal 30 novembre al 2 dicembre Dopo l’ok per Killington, arriva anche quello per Beaver Creek. La FIS ha effettuato il controllo sulla neve della Birds of Prey comunicandone l’esito positivo e il consueguente annuncio che le gare in programma saranno regolarmente disputate. L’appuntamento in Colorado è fissato per venerdì ...

Sci alpino - domenica va in scena lo slalom maschile di Levi : le parole degli azzurri in gara : Anche gli slalomisti arrivati a Levi, Moelgg impaziente di confrontarsi con i suoi avversari in Coppa del Mondo Dopo dieci giorni di allenamento nella vicina pista svedese di Kabdalis, il sestetto dei slalomisti composto da Manfred Moelgg, Stefano Gross, Alex Vinatzer, Fabian Bacher, Federico Liberatore e Simon Maurberger ha raggiunto la località finlandese di Levi per il primo appuntamento stagionale di Coppa del mondo di domenica 18 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Levi riparte la sfida al trono di Mikaela Shiffrin : Tutte contro Mikaela Shiffrin. riparte la Coppa del Mondo di slalom femminile e lo fa nello stesso modo in cui è finita la scorsa. Il pronostico è solo uno ed è quello che pone l’americana come la principale favorita nella gara di Levi, che come sempre ospita il primo evento dell’anno tra i rapid gates. Shiffrin va a caccia del 33° successo in carriera in slalom su una pista che l’ha vista vincere già in due occasioni nel 2013 ...