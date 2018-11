Scherzi a parte | Paola Perego pesta l' attore di Bonolis | ' Io ti gonfio'

Scherzi a parte - Malgioglio dopo lo scherzo confessa : “Quanti mariti sono arrivati!” : Cristiano Malgioglio, a Scherzi a parte uno scherzo divertentissimo: la presentazione di Paolo Bonolis “Per fortuna – così Paolo Bonolis ha introdotto lo scherzo a Cristiano Malgioglio a Scherzi a parte – i tempi cambiano. Col passare del tempo si scopre che i mangiatori di cozze sono più del 20% e rivendicano il loro diritto […] L'articolo Scherzi a parte, Malgioglio dopo lo scherzo confessa: “Quanti mariti sono ...

Scherzi a Parte Paola Perego : dopo la furia - la verità sull’intervista ad Andreotti : Paola Perego a Scherzi a Parte: la furia della conduttrice! Paola Perego ha preso a calci e morsi un attore di Scherzi a Parte! Non è riuscita a trattenersi e ha dato il “meglio” di sé. La sua macchina non va toccata e il (finto) artista Minski lo ha capito troppo tardi. Ha fatto un’opera […] L'articolo Scherzi a Parte Paola Perego: dopo la furia, la verità sull’intervista ad Andreotti proviene da Gossip e Tv.

Paola Perego fa male a un complice di Scherzi a Parte : Paola Perego picchia lo street artist che le ha rovinato l’auto Questa sera a Scherzi a Parte è andato in onda il divertente scherzo a Paola Perego. L’amata conduttrice di Rai1, che per tanti anni è stata una delle protagoniste di Mediaset, è stata vittima di uno scherzo che l’ha vista usare i piedi non per giocare a calcio, ma per tirare calci furenti al povero malcapitato. Andando con ordine: uno street artist, complice del ...

Scherzi a parte : Jonathan in lacrime. Paolo Bonolis : “Ci denuncia!” : Paolo Bonolis preoccupato a Scherzi a parte per Jonathan Kashanian Durante la seconda puntata di Scherzi a parte Paolo Bonolis ha presentato lo scherzo fatto a Jonathan Kashanian , spingendosi forse troppo oltre. Inizialmente il conduttore ha affermato rivolto al suo pubblico che recentemente aveva scoperto una nuova parola grazie a sua moglie Sonia: l’influencer. Paolo ha quindi spiegato che l’influencer è in tutto e per tutto una ...

Barbara D'Urso guarda Domenica In : il dettaglio nel camerino di Scherzi a Parte : A distanza di una settimana dalla prima puntata di Scherzi a Parte , lo scherzo a Barbara D'Urso continua a circolare sui social e a creare curiosità in rete. Per chi non l'avesse ancora visto, la ...

