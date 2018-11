Scherzi a parte | Bruno Vespa e la profezia a Paolo Bonolis sul futuro del governo | ' Ecco

Ascolti tv - Tale e Quale show trionfa mentre Scherzi a Parte va ancora giù : Tale e Quale show ha vinto ieri in tv mentre crollano gli Ascolti di Scherzi a Parte Tale e Quale show 2018 conquista il pubblico del venerdì sera. Nella serata di ieri, venerdì 16 novembre 2018, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti ha infatti registrato 4.397.000 spettatori. Il pubblico della prima serata non […] L'articolo Ascolti tv, Tale e Quale show trionfa mentre Scherzi a Parte va ancora giù proviene da Gossip e Tv.

Scherzi a parte - il video a Nino Formicola a rischio censura : che cosa non deve andare in onda : Dopo Barbara D'Urso, Scherzi a parte ci ricasca con Nino Formicola . Lo scherzo avvenuto ai danni del comico potrebbe essere a rischio censura per via di una divulgazione di informazioni personali. ...

Ascolti TV | Venerdì 16 novembre 2018. Vince Tale e Quale Show (21.61%) - Scherzi a Parte crolla (16.06%) : Giorgio Panariello a Tale e Quale Nella serata di ieri, Venerdì 16 novembre 2018, su Rai1 – dalle 21.34 alle 00.5 – la semifinale del torneo di Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.397.000 spettatori pari al 21.61% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 alle 0.25 – la seconda puntata di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.061.000 spettatori pari al 16.06% di share (Scherzi a Parte a Parte della durata di 4 ...

Scherzi a parte - Paola Perego pesta l'attore di Bonolis : 'Io ti gonfio' : Paola Perego non ha preso benissimo la trappola ideata a Scherzi a parte dagli autori di Paolo Bonolis . La conduttrice ha preso a calci e morsi un attore dello scherzo, colpevole di averle imbrattato ...

Scherzi a parte - Malgioglio dopo lo scherzo confessa : “Quanti mariti sono arrivati!” : Cristiano Malgioglio, a Scherzi a parte uno scherzo divertentissimo: la presentazione di Paolo Bonolis “Per fortuna – così Paolo Bonolis ha introdotto lo scherzo a Cristiano Malgioglio a Scherzi a parte – i tempi cambiano. Col passare del tempo si scopre che i mangiatori di cozze sono più del 20% e rivendicano il loro diritto […] L'articolo Scherzi a parte, Malgioglio dopo lo scherzo confessa: “Quanti mariti sono ...

Scherzi a Parte Paola Perego : dopo la furia - la verità sull’intervista ad Andreotti : Paola Perego a Scherzi a Parte: la furia della conduttrice! Paola Perego ha preso a calci e morsi un attore di Scherzi a Parte! Non è riuscita a trattenersi e ha dato il “meglio” di sé. La sua macchina non va toccata e il (finto) artista Minski lo ha capito troppo tardi. Ha fatto un’opera […] L'articolo Scherzi a Parte Paola Perego: dopo la furia, la verità sull’intervista ad Andreotti proviene da Gossip e Tv.

#Scherziaparte – Seconda puntata del 16/11/2018 – Con Paolo Bonolis su Canale 5. Gli ospiti. : Questa sera, in prima serata, andrà in onda su Canale 5 un grande classico della sua lunga storia: Scherzi a parte. Il programma, nato da un’idea di Fatma Ruffini nel 1992, tornerà con la Seconda puntata della sua quattordicesima edizione, a tre anni di distanza dall’ultima miniserie del gennaio 2015 e, ancora una volta, condotta da Paolo Bonolis. A differenza di tre anni fa, però, gli scherzi non saranno più […] L'articolo ...

Paola Perego fa male a un complice di Scherzi a Parte : Paola Perego picchia lo street artist che le ha rovinato l’auto Questa sera a Scherzi a Parte è andato in onda il divertente scherzo a Paola Perego. L’amata conduttrice di Rai1, che per tanti anni è stata una delle protagoniste di Mediaset, è stata vittima di uno scherzo che l’ha vista usare i piedi non per giocare a calcio, ma per tirare calci furenti al povero malcapitato. Andando con ordine: uno street artist, complice del ...