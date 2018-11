Savona | operaio uccide la moglie ed in seguito tenta il suicidio recidendosi le vene

Blastingnews

(Di sabato 17 novembre 2018) Una mattina all'insegna della tragedia quella di oggi 17 Novembre presso Boissano, in provincia di. Un uomo,presso la Piaggio di Villanova, ha ucciso la, per poire di suicidarsi tagliandosi le. La coppia aveva due figli di 12 e 10 anni. Ad avvisare le forze dell'ordine di quanto avvenuto è stato un amico, il quale è stato avvertito dall'omicida subito dopo l'efferato delitto. L'assassinio si è verificato presso una villetta sita in Via Marici. Il presunto assassino si chiama Matteo Buscaglia (47 anni). L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe soffocato ladi origini peruviane, Roxana Karin Zenteno (42) con un sacchetto di plastica. Tutto sarebbe iniziato con una banale lite coniugale, una semplice discussione come tante, per poi degenerare in un raptus da parte del Buscaglia. L'omicidio si è consumato in camera da letto....Continua a ...