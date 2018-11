Salvini | Malagò nervoso | lì girano soldi

Coni - Lupo e Pellegrini dalla parte di Malagò. Salvini : "Lo vedo nervoso..." : ...a Tokyo sono ad un passo e anziché avere il supporto ed essere tutti uniti come in una battaglia l'unica notizia che si legge è della politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo.

Coni - Pellegrini e Lupo 'No alla politica - lasciamo lo sport allo sport'. Salvini 'Malagò nervoso - questione di soldi' : ... le qualifiche per strappare un pass a Tokyo sono ad un passo e anziché avere il supporto ed essere tutti uniti come in una battaglia l'unica notizia che si legge è della politica italiana che ...