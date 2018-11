' ' Salvini delinquente abituale' ' | per questa frase il consigliere del Pd rischia di dover

ildolomiti

: Salvini continua a essere il servo riverente del delinquente, condannato in via definitiva per furto allo Stato, mi… - antzanza2011 : Salvini continua a essere il servo riverente del delinquente, condannato in via definitiva per furto allo Stato, mi… - attilioc39 : RT @saraosalvatore: Gentiloni si permette di criticare l’operato di Salvini? Segatura nel cervello e faccia con la riga, chi urlava accogli… - ilconteamar : RT @saraosalvatore: Gentiloni si permette di criticare l’operato di Salvini? Segatura nel cervello e faccia con la riga, chi urlava accogli… -

(Di sabato 17 novembre 2018) L'avvocato Mirandola aveva reagito alla T-shirt del collega leghista angeli che aveva indossato la maglietta con scritto "Renzi a casa" durante una seduta. La sentenza del Giudice di pace in maggio e se colpevole partirà la richiesta di risarcimento.A maggio la sentenza, e si saprà se il Giudice di pace riterrà Paolo Mirandola colpevole di diffamazione per aver definito Matteo"unper tendenza, un mascalzone", parole inserite però "in un discorso politico". Un discorso politico al punto da essere pronunciato nell'aula di palazzo Pretorio, durante una seduta del Consiglio comunale. Ildel Pd era stato 'aizzato' dalla provocazione deldella Lega Villiam Angeli che si era presentato alla seduta con una T-shirt con scritto "Renzi a casa". A parte l'abbigliamento di dubbio gusto per la solennità del consesso civico, lamandò in bestia il democratico.