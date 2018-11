Salvini a Di Battista | «Mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala» Sui rifiuti scontro

Rifiuti - scontro Lega-M5s. Salvini a Di Battista : “Lo invidio - mi critica da spiagge del Guatemala” : Continua lo scontro tra M5s e Lega sul tema dei Rifiuti e degli inceneritori. Di Maio ribadisce che la questione non è nel contratto di governo, ma secondo Salvini si scontra con la realtà. Il leader leghista risponde anche ad Alessandro Di Battista: "invidio profondamente Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala".Continua a leggere

Scontro sugli inceneritori - Di Maio 'Non sono nel contratto'. Salvini 'I patti La realtà cambia'. E attacca Di Battista : Cronaca Costa a Salvini: "In Campania non c'è emergenza rifiuti, ma solo una sofferenza per i roghi tossici" di DARIO DEL PORTO

Berlusconi - Renzi - Salvini - Di Battista : i protagonisti del Gianni Schicchi di Puccini sono politici (tutti da ridere) : Esiste una prima più attesa della Prima, quella con la pi maiuscola, quella della sera di Sant’Ambrogio. Sarà sempre a Milano e di sicuro qui saranno tutti presenti: Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Pierluigi Bersani, Alessandro Di Battista, Danilo Toninelli. Non si faranno fotografare in un palco reale né si accomoderanno in platea: saranno loro, al contrario, dirimpetto al pubblico a cantare, ciascuno ...

De Luca : “Salvini? Gli serve una partner narcotizzante. Lo vedrei con la Bindi”. Sfottò su Di Battista - Di Maio - Bonafede : “Salvini? Gli diamo la nostra solidarietà per la sua vicenda privata alla quale guardiamo con rispetto e discrezione. Ma mi permetto di dargli un suggerimento: visto che torna a casa stanco morto, penso che la compagna giusta per lui sia una come l’onorevole Rosaria Bindi”. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si pronuncia sulla separazione tra Matteo Salvini ...

Di Battista attacca dal Nicaragua. Salvini : "Lui sì che si gode la vita" : Non fa altro che pungolare il governo. Lo fa di continuo. E lo fa pure da lontano. Adesso Alessandro Di Battista si trova in Nicaragua e, nonostante il complicato fuso orario, non perde mai occasione per lanciare stoccate (durissime) contro Matteo Salvini e, più indirettamente, contro Luigi Di Maio. E, mentre al capo politico del Movimento 5 Stelle fa paura il ritorno del grillino girovago dal tour in Sud America, il leader leghista fa spallucce ...

