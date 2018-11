Salvini a Berlusconi | problemi con i grillini

Incontro Salvini – Berlusconi - il leader di Forza Italia preoccupato per il paese : Incontro Salvini – Berlusconi, il leader di Forza Italia vede un paese lontano e isolato dall’UE “L’Italia rischia l’isolamento in Europa”, avrebbe detto il Cavaliere a Salvini, “Una procedura di infrazione significa che non arriveranno più investimenti all’Italia. Dietro l’angolo c’è l’abisso: la possibilità che lo Stato non possa pagare gli stipendi pubblici e che il governo sia ...

Berlusconi pungola Salvini : La manovra economica attesa in Parlamento, le prossime regionali, ma soprattutto il rapporto della Lega con i Cinque stelle. Silvio Berlusconi , raccontano fonti azzurre, ha incontrato ieri nel tardo ...

Ieri incontro Berlusconi-Salvini : ANSA, - ROMA, 16 NOV - incontro Ieri pomeriggio a palazzo Grazioli tra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ed il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. A quanto si apprende al ...

Berlusconi - Renzi - Salvini - Di Battista : i protagonisti del Gianni Schicchi di Puccini sono politici (tutti da ridere) : Esiste una prima più attesa della Prima, quella con la pi maiuscola, quella della sera di Sant’Ambrogio. Sarà sempre a Milano e di sicuro qui saranno tutti presenti: Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Pierluigi Bersani, Alessandro Di Battista, Danilo Toninelli. Non si faranno fotografare in un palco reale né si accomoderanno in platea: saranno loro, al contrario, dirimpetto al pubblico a cantare, ciascuno ...

Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi - lo schieramento contro Matteo Salvini : guerra totale? : L'ipotesi di ricomporre l''antico' centrodestra in vista delle elezioni europee che si terranno nel maggio 2019 pare definitivamente tramontata , con Forza Italia che ha ribadito la sua appartenenza ...

Salvini a Berlusconi : “Fai ridere!” e su Virginia Raggi assolta : “Sono contento” (VIDEO) : Salvini scontro con Berlusconi: “Parla di rischio dittatura, fa ridere” “Berlusconi che parla di rischio dittatura fa ridere. Come si fa a dire così, qualcuno confonde serietà e ordine” con dittatura. Così Matteo Salvini, durante una diretta Facebook dall’Eicma di Milano, replicando al Cavaliere che, parlando degli attacchi alla stampa di Luigi Di Maio, ha detto: “Se si continua così, siamo davvero ...

Centrodestra sul filo del rasoio - litigano Salvini e Berlusconi : Toni perentori e sempre maggiore tensione tra i due leader. Il fondatore di FI si agura la caduta del governo giallo verde ed evoca il rischio di 'democrazia illiberale, anticamera della dittatura' -

Berlusconi parla di 'rischio dittatura'. Per Salvini sono 'sciocchezze' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini , nel suo discorso alla scuola politica della Lega, risponde così alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi , che ha auspicato di nuova una rottura tra il ...

Berlusconi parla di "rischio dittatura". Per Salvini sono "sciocchezze" : "In Italia non c'è nessun rischio dittatura, semmai una velata dittatura fondata sulla paura, sulla precarietà, sulla mancanza di speranza e ce l'hanno consegnata i governi precedenti". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, nel suo discorso alla scuola politica della Lega, risponde così alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che ha auspicato di nuova una rottura tra il Carroccio e il Movimento 5 ...

Quel che resta del centrodestra : ormai è gelo tra Salvini e Berlusconi : L'ex Cavaliere attacca l'esecutivo Lega-M5s e garantisce che "cadrà presto". Salvini: "Io sto qui e governo per i prossimi...

Berlusconi - 'governo illiberale - anticamera di una dittatura'/ Salvini - 'fa ridere'. Vacilla il centrodestra - IlSussidiario.net : Berlusconi "governo illiberale, siamo all'anticamera della dittatura". Salvini replica, 'sciocchezze, fa ridere. Italia mai più serva di nessuno'

Salvini a Berlusconi : "Dittatura? La vede solo lui" : Salvini replica al Cavaliere: 'Berlusconi parla di anticamera della dittatura? Certe cose le dice solo lui e qualche burocrate di Bruxelles e ai frustrati del Pd. Dispiace che usi le parole che usano ...

