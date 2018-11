Salute | il “laser delle donne” compie 7 anni | 1 milione di curate nel mondo

meteoweb.eu

(Di sabato 17 novembre 2018) Settefa, un’azienda toscana presentava una novità nel campo della medicina laser: la metodica MonnaLisa Touch*, la prima in grado di trattare efficacemente i disturbi vulvo-vaginali legati alla menopausa fisiologica e indotta. Con circa 2.600 sistemi installati in 75 Paesi del, questa tecnologia ha consentito in questia oltre 1di donne in tutto ildi risolvere problematiche come secchezza, bruciore, prurito, incontinenza lieve e dispareunia, ma ha anche aiutato le neo-mamme a recuperare la vita di coppia, trattando efficacemente i traumi perineali causati da lacerazioni spontanee o episiotomie. Se ne parla oggi in un convegno a Roma. I risultati sul piano medico – informa una nota di Deka – sono stati comprovati da più di 40 pubblicazioni scientifiche internazionali. Partendo dall’Italia con Milano, Pavia, Firenze, Napoli, ...