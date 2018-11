Salute | buona notizia da Salvini | “Vaccina i suoi figli”

Una buona Salute orale è fondamentale per prevenire e controllare il diabete : SUNSTAR e la Federazione europea di Parodontologia (EFP) lanciano la campagna “Parodontologia e diabete” in occasione della Giornata mondiale del diabete Esiste una correlazione diretta tra salute orale e diabete: il rischio di sviluppare il diabete è superiore del 20-30% per chi soffre di problemi parodontali, chi è affetto da diabete è 1,5 volte più esposto al rischio di disturbi gengivali. La buona notizia è che una buona salute ...

D’Amato : arbitro aggredito in buona Salute nonostante grave episodio : Roma – L’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato accompagnato dal delegato allo Sport della Regione Lazio, Roberto Tavani si e’ recato in visita presso il Policlinico Umberto I dove e’ ricoverato l’arbitro selvaggiamente aggredito domenica scorsa durante una gara di Promozione nel Lazio. “Una breve visita per sincerarmi delle condizioni del ...

Bce - Draghi conferma buona Salute economia Ue fine QE entro l'anno : Per il presidente della Bce, Mario Draghi, i recenti segnali di debolezze arrivati dalla zona euro non costituiscono una fonte di preoccupazione. Lo ha confermato ieri, affermando che: "Mentre alcuni ...

Conte : 'Italia in buona Salute - governo farà sua parte per imprese' : "L'Italia è un Paese che gode di buona salute, i fondamenti della nostra economia sono solidi". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte commentando la sua visita in Russia, dove ha incontrato degli imprenditori italiani che "portano in alto il made in Italy nel ...

Salute : buona la prima per il 45enne con il “pene bionico” : buona la prima per Andrew Wardle, l’uomo di Manchester, che ha fatto l’amore per la prima volta a 45 anni d’età. prima non gli era stato proprio possibile a causa di una rara patologia che lo rendeva, di fatto, privo di pene. L’uomo è nato infatti. con l’estrofia della vescica, una condizione rara che colpisce un uomo su 28 milioni. La sua vita sessuale era praticamente inesistente, fino a quando non è stato ...