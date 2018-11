Sabina Guzzanti imita la sindaca Virginia Raggi | la divertente gag

Sabina Guzzanti a Blogo : "Non ritorno in tv - io censurata in Rai 15 anni fa - nessuno si è scusato ancora" (VIDEO) : "Non è un ritorno alla tv, io continuo a fare la regista". Sabina Guzzanti ai microfoni di Blogo precisa che la sua partecipazione a La tv delle ragazze - Gli stati generali 1988-2018 (conferenza stampa), in onda su Rai3 per quattro settimane a partire da giovedì prossimo, è circoscritta e non lascia intendere nessun futuro progetto per il piccolo schermo. Quel piccolo schermo con il quale l'attrice negli ultimi anni ha avuto un rapporto ...

Sabina Guzzanti diventa per noi Virginia Raggi : La vita è fatta a circoli, arriverà sempre un giorno in cui ritornerai a un altro lontano, e chiuderai qualcosa di rimasto sospeso, incompiuto, interrotto. Per Sabina Guzzanti quel giorno è dietro l’angolo. Perché, presto, riprenderà in mano La tv delle ragazze, che nel 1988 le diede la notorietà da attrice e comica prima di Avanzi, Tunnel, Pippo Chennedy Show, L’ottavo nano; prima di trasformarsi in Massimo D’Alema, Rita Levi ...