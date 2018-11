Rugby | Qualificazioni Mondiali 2019 | Canada vicino all’obiettivo | battuta la Germania

oasport

(Di sabato 17 novembre 2018) A Marsiglia oggi si è disputata la seconda giornata del torneo di ripescaggio che assegna l’ultimo posto per la World Cup che si disputerà il prossimo anno in Giappone: la vincente farà parte della Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Italia e Namibia. Nella tornata odierna vittorie die Hong Kong, che sabato prossimo si sfideranno in un confronto che è uno spareggio qualificazione, ma che vede i nordamericani nettamente favoriti, poiché basterà loro anche soltanto un punto per volare in Oriente. HONG KONG-KENYA 42-17 Inizio scoppiettante degli africani, che dopo 23′ minuti sono già sullo 0-12 grazie a due mete. Gli asiatici rispondono con una marcatura alla mezz’ora ma vanno al riposo in svantaggio. Frizzante avvio di ripresa: risultato ribalato sul 21-12 con due mete di Hong Kong, il Kenya rientra fino al 17-21 poi crolla nel finale e concede altre tre mete ...