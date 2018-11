Roma | tornano dal 18 novembre le domeniche ecologiche

Roma : dal 18 novembre tornano le domeniche ecologiche : Roma – Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualita’ dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche sono alcuni degli obiettivi delle domeniche ecologiche, che tornano nella Capitale a partire dal 18 novembre. La Giunta capitolina ha dato il via libera all’iniziativa che prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati ...

Beach Volley – World Tour : a Roma nel 2019 tornano i migliori atleti del panorama mondiale : Il World Tour a Roma nel 2019, nella capitale tornano le stelle del Beach Volley mondiale Il grande Beach Volley internazionale torna nella Capitale. Il prossimo anno, infatti, il magnifico scenario del Foro Italico, dal 4 all’8 settembre, ospiterà nuovamente i migliori atleti del panorama mondiale. Al torneo 5 stelle che rappresenterà l’atto conclusivo del World Tour 2019 parteciperanno 32 formazioni per ciascun tabellone, con un ...

I Massive Attack tornano in Italia : info e dettagli sui concerti di Milano - Roma e Padova : I Massive Attack tornano in Italia per le date di Milano, Roma e Padova con il tour che celebra l’uscita del loro disco ‘Mezzanine’ I Massive Attack tornano in Italia con tour che celebra l’anniversario dell’uscita del loro disco MEZZANINE. Il tour farà tappa in Italia con tre imperdibili concerti il 6 febbraio 2019 a Milano (Mediolanum Forum), l’8 febbraio a Roma (Palalottomatica) e il 9 a Padova (Kioene ...

Roma - con il Napoli tornano i leader. Ma Pellegrini resta in dubbio : Ovvio che i nomi d'arte non possano appartenere al regno della scaramanzia, e così oggi è stata festa grande a Trigoria perché presso il centro sportivo 'Fulvio Bernardini' è arrivato il cantante ...

Tornano i Ghostbusters per Sigourney Weaver : il red carpet della Festa di Roma : È l'icona della fantascienza degli anni '80 e sul red carpet della Festa del cinema di Roma non ha dimenticato le sue origini. Alla kermesse per parlare al pubblico in un Incontro Ravvicinato , ...

Roma - Di Francesco può sorridere : tornano De Rossi - Kolarov e Manolas : I senatori, seppur claudicanti, ci sono e lottano insieme a noi. De Rossi, presente; Kolarov, presente. E presente anche Schick, miracolosamente ristabilitosi dopo il forfait improvviso dell'altro ...

Roma - dopo 10 anni tornano i fiori in via Veneto : dopo dieci anni sono tornati i fiori nelle aiuole di via Vittorio Veneto a Roma: mille ciclamini bianchi e rossi ora adornano le aiuole lungo la via del centro della Capitale