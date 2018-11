Roma | 1 | 1 miliardi di investimenti per opere e strade | ok a bilancio

Manovra - Roma alla Ue : “Incasseremo 18 miliardi in un anno da privatizzazioni. Concedeteci 3 - 6 miliardi di flessibilità” : Nessuna marcia indietro sul deficit, tranne una rassicurazione sul fatto che in caso di superamento del 2,4% del pil il Tesoro assumerà “iniziative correttive” non meglio specificate. Nessun ripensamento sulla previsione di crescita per il 2019, che resta all’1,5% nonostante il rallentamento dell’economia nel terzo trimestre di quest’anno e le stime più basse delle istituzioni italiane e internazionali. Il governo ...

Una retRomarcia che si paga 4 miliardi : La battaglia politica sull'opera ha già prodotto qualche effetto. Infatti nonostante sia stato pubblicato a settembre in Gazzetta ufficiale il bando da 37 milioni per il Piano di monitoraggio ...

Sciopero Scuola - studenti in piazza : “ribalteremo Governo“/ Cortei a Roma e in 30 città : “tagliati 8 miliardi” : Sciopero mondo Scuola, studenti in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:25:00 GMT)

Def - Renzi : è 'retRomarcia del popolo' - solo bruciati miliardi : La nota di aggiornamento al Def segna la "retromarcia del popolo". Lo scrive Matteo Renzi su Twitter: "Quindi quando hanno fatto la sceneggiata sul deficit al 2,4% dal balcone di Palazzo Chigi ...

Evasione Iva - Italia prima in Europa : poi Romania e Grecia. Persi 36 miliardi : Italia prima in Europa per Evasione dell'Iva. prima per valore nominale con perdite per le casse dello stato di 35,9 miliardi, terza per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso con il...

Iva - l’evasione costa all’Italia 36 miliardi. Divario tra entrate previste ed effettive : peggio di noi solo Romania e Grecia : Anche nel 2016 è l’Italia il Paese dell’Unione europea con più difficoltà a riscuotere l’Iva. Lo si legge nel rapporto annuale diffuso dalla Commissione europea che parla di 35,8 miliardi di evasione dell’imposta nel Paese. Numeri simili a quelli fatti registrare nel 2015, quando i miliardi non incassati erano 35,753, garantendo all’Italia il primato nella graduatoria. Se si calcolano le percentuali relative al ...