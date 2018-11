Rivelo | Malena senza filtri nel nuovo programma di Real Time | “Matteo Salvini lo vedrei

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 novembre 2018). La pornostar italiana più famosa del momento si è raccontata come non mai prima durante ildi. E di rivelazioni ne ha fatte parecchie, fino a commuoversi. “Sono bisessuale, ho sentito il desiderio di sperimentare la mia sessualità anche con le donne, ma accanto a me nel privato vedo un uomo”, ha raccontato davanti alla conduttrice Lorella Boccia, prima di lasciarsi andare a nuove confidenze legate alla sua persona. “Il personaggio spaventa, è un’arma a doppio taglio. Il mio lavoro spesso viene confuso con la prostituzione e noi donne si viene etichettate in quella maniera: questo mi ostacola nel trovare l’amore perché si parte dal pregiudizio che una donna come me, che fa sesso con altri uomini, non possa avere una vita senntale con un altro uomo”. Poi una rivelazione “scandalosa” su L’isola dei Famosi: “Sono ...