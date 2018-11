Rifiuti | Salvini | lunedì a Caserta | troveremo una soluzione

Rifiuti - nuovo scontro M5s-Lega. Salvini : 'Parlerò con Di Maio' - : Il ministro del Lavoro ribadisce che la questione termovalorizzatori "non è nel Contratto di governo", ma il leader del Carroccio prova ad appianare le tensioni: "Abbiamo sempre trovato un accordo". ...

Salvini a Di Battista : «Mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala». Sui Rifiuti scontro aperto : Il leader leghista: i rifiuti devono produrre ricchezza. Ma i Cinquestelle ribadiscono: il tema non è nel contratto di governo. Posizioni sempre distanti anche sulle infrastrutture

Scontro politico sui Rifiuti - Salvini 'Parlerò con Di Maio nell'interesse dei campani e non di altri' : 'Gli inceneritori non sono nel contratto' aveva detto ieri il leader Cinquestelle alla notizia che il vicepremier leghista voleva metterne uno in ogni regione. 'I termovalorizzatori non inquinano e ...

Rifiuti - M5S CONTRO SALVINI SU INCENERITORI/ Ultime notizie - emergenza a Napoli : cumuli incendiati - IlSussidiario.net : RIFIUTI Campania in Terra dei Fuochi, sCONTRO SALVINI Di Maio sui termovalorizzatori. Lite Governo Lega-M5s, emergenza a Napoli: cumuli incendiati

Salvini : “Non voglio creare polemiche - i Rifiuti vanno smaltiti creando ricchezza. Termovalorizzatori modelli culturali” : “Non voglio creare polemiche, ma in quasi tutte le parti del mondo smaltire rifiuti porta ricchezza. Sono stati in Paesi europei in cui i Termovalorizzatori sono al centro della città e sono un modello culturale”. A dirlo, all’assemblea della Cna, a Milano, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, all’indomani dello scontro a distanza con l’omologo, Luigi Di Maio, sulla gestione dei rifiuti. L'articolo ...

