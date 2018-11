Rifiuti | Salvini | Lunedì a Caserta | troveremo soluzione positiva

Rifiuti - Salvini : 'Devono produrre ricchezza - non roghi' : Il vicepremier Matteo Salvini è tornato sull'emergenza Rifiuti, dichiarando che "se hanno fatto finta di niente per trent'anni, io al governo non farò finta di niente. I Rifiuti vanno smaltiti ...

Rifiuti - Salvini tende la mano "Troverò accordo con Di Maio" : "Se produci Rifiuti quasi ovunque quei Rifiuti significano ricchezza e non devastazione della salute. Per il nostro bene bisogna avere il coraggio di dire alla nostra gente che non possiamo più fare finta di niente. Io non sono al Governo per fare finta di niente". Lo dice Matteo Salvini, a Milano. Segui su affaritaliani.it

Rifiuti - M5S CONTRO SALVINI SU INCENERITORI/ Ultime notizie - emergenza a Napoli : cumuli incendiati - IlSussidiario.net : RIFIUTI Campania in Terra dei Fuochi, sCONTRO SALVINI Di Maio sui termovalorizzatori. Lite Governo Lega-M5s, emergenza a Napoli: cumuli incendiati

Rifiuti incendiati a Napoli. Inceneritori - Salvini : "Li faremo - senza ceppa" : Torre del Greco, Napoli,, 17 novembre 2018 - Cresce, pari alla polemica nel governo, l'emergenza Rifiuti in Campania. Cumuli di Rifiuti non raccolti incendiati da cittadini esasperati e roghi notturni ...

Rifiuti IN CAMPANIA/ Salvini vs Di Maio - il segreto delle - eco - balle - IlSussidiario.net : Salvini e Di Maio litigano sui RIFIUTI in CAMPANIA: il primo vuole gli inceneritori, per il secondo sono un affare per i clan. Ma volendo la soluzione c'è.

Rifiuti in Campania - il M5S a Salvini : basta o crolla tutto : «Abbiamo già abbastanza nemici per crearci tensioni tra di noi. A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare tensioni nel governo su un tema che, non essendo nel contratto di governo, non si pone». Luigi Di Maio, dopo aver sdoganato il termine «non c’entra una beneamata ceppa» per contestare l’idea di Matteo Sa...

Rifiuti - Di Maio : "Salvini preoccupato? Io più di lui - ci vivono i miei" : 'Salvini è preoccupato per la Campania? Lì ci vive la mia famiglia, io sono la persona più preoccupata di tutte e, nelle preoccupazioni, però so anche che si respira aria cattiva quando si respira ...

Rifiuti - Di Maio : "Sorpreso da polemica Salvini - non creare tensioni" - : Dopo il botta e risposta di ieri , i due vicepremier tornano a discutere sugli inceneritori. Il leghista: "Li faremo". Il leader M5S: "Ieri sera scherzavamo insieme, oggi nuovo dibattito inutile su ...