Rifiuti incendiati a Napoli Inceneritori | Salvini | Li faremo | senza ceppa

Rifiuti incendiati in Campania. Inceneritori - Salvini : "Li faremo - senza ceppa" : Torre del Greco, Napoli,, 17 novembre 2018 - Cresce, pari alla polemica nel governo, l'emergenza Rifiuti in Campania. Cumuli di Rifiuti non raccolti indendiati da cittadini esasperati e roghi notturni ...