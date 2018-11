RIFIUTI IN CAMPANIA Salvini vs Di Maio | il segreto delle | eco | balle - IlSussidiario net

RIFIUTI in Campania - il M5S a Salvini : basta o crolla tutto : «Abbiamo già abbastanza nemici per crearci tensioni tra di noi. A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare tensioni nel governo su un tema che, non essendo nel contratto di governo, non si pone». Luigi Di Maio, dopo aver sdoganato il termine «non c’entra una beneamata ceppa» per contestare l’idea di Matteo Sa...

RIFIUTI in Campania - lite Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori/ Ministro Costa : "problema roghi tossici" - IlSussidiario.net : Rifiuti in Campania e Terra dei Fuochi, scontro Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori. lite Governo Lega-M5s, Ministro Costa: 'problema roghi tossici'

RIFIUTI CAMPANIA - Lezzi : “Salvini vuole gli inceneritori? No e non c’è alcun margine di trattativa” : “L’inceneritore è il passato, ormai non è più un investimento che guarda al futuro”. Così Barbara Lezzi, ministro per il Sud, intervenendo nel dibattito sugli inceneritori eventualmente da realizzare in Campania. “Sui Rifiuti è stato fatto tantissimo – ha aggiunto – e dobbiamo ripartire da una visione virtuosa dell’ambiente che possa finalmente apportare benessere e salute ai cittadini. L’inceneritore va ...

Costa a Salvini 'In Campania non c'è emergenza RIFIUTI - ma solo una sofferenza per i roghi tossici' : 'In Campania non abbiamo una emergenza rifiuti, ma una sofferenza'. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa rispondendo ai cronisti a margine della conferenza nazionale su sicurezza e legalità ...

RIFIUTI CAMPANIA - Moronese (M5s) : “Salvini vuole inceneritori? Non ha competenze - per questo c’è Costa” : “Salvini ha auspicato un inceneritore per ogni provincia in Campania? Veramente lui è andato a Napoli per il comitato sull’ordine pubblico e la sicurezza, che peraltro compete al suo ministero. Salvini non ha particolare competenza in campo ambientale, che spetta invece al ministro dell’Ambiente Costa, né credo che conosca la reale situazione e la storia dei Rifiuti in Campania”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24Mattino, ...

RIFIUTI - Salvini insiste : in Campania bimbi respirano m... : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio.«Gli inceneritori li dovrebbero scegliere i sindaci e la regione ma tutti dicono di no. Quindi li faremo. E "senza ceppa"», ha detto oggi il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la registrazione del programma Nemo su Raidue negli studi di Cinecittà a Roma, parafrasando ironicamente un'espressione dell'altro vicepremier ...

RIFIUTI - Fico : "Mai altri inceneritori in Campania" | Salvini : chi dice sempre "no" provoca roghi e malattie : Dopo le dichiarazioni di ieri di Di Maio e di Costa, ora è Fico a chiudere alla proposta di Salvini, che però replica duramente al presidente della Camera. E' scontro aperto all'interno delle forze di governo.

RIFIUTI CAMPANIA - Salvini : chi dice sempre 'no' provoca roghi : "La percentuale di raccolta differenziata in Campania è quasi 20 punti inferiore a quella di altre regioni italiane. Nel 2016 la Campania ha esportato in Italia e in Europa 300mila tonnellate di ...

RIFIUTI CAMPANIA - Fico : “Nessun nuovo inceneritore in questa regione - chi ne parla è un provocatore” : “Voglio tranquillizzare tutti i cittadini, in Campania non ci sarà nessun nuovo inceneritore, dobbiamo puntare alle nuove tecnologie. Chi ne parla in questa terra è anche un po’ provocatore“. Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, intervistato a margine dell’inaugurazione dell’Aula Magna del Policlinico Federico II di Napoli, ha commentato le parole di Salvini, che ieri in visita a ...

RIFIUTI - Fico all'attacco : "Da Salvini uno schiaffo a Napoli e alla Campania" : 'Vi assicuro che in questa regione non si farà neanche un inceneritore'. Dopo lo scontro di ieri tra Di Maio e Salvini , adesso interviene il presidente della Camera. Che prende le parti del grillino ...

RIFIUTI - gli impianti sono stracolmi : ormai è emergenza in Campania : Che cosa accadrà a gennaio quando il termovalorizzatore di Acerra si fermerà su tutte le tre linee? L'interrogativo posto dal ministro Matteo Salvini non ha risposte certe, ma al momento tutti i ...

Emergenza Campania - governo diviso sui RIFIUTI e Di Maio attacca Salvini : «Servono 5 inceneritori uno per ogni provincia della Campania: sta per profilarsi una grande Emergenza rifiuti e sanitaria. Se trovano la localizzazione bene, altrimenti ci pensiamo noi»....

Scintille tra Salvini e Di Maio sui RIFIUTI della Campania : Lotta alla contraffazione, contrasto alle organizzazioni criminali, video-sorveglianza del territorio, bonifiche ed economia circolare. Tutte cose che sono nel contratto e che stiamo affrontando con ...

RIFIUTI - lite tra Salvini e Di Maio sugli inceneritori in Campania : Ritorna a Napoli, come promesso un mese fa, e parla subito della sua «enorme preoccupazione»: una emergenza Rifiuti che, in Campania, potrebbe tornare presto, molto presto. Il ministro...