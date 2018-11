Riconnessione magnetica | rilevata esplosione che ha proiettato elettroni a una velocità

meteoweb.eu

(Di sabato 17 novembre 2018) Anche quando sembra rotolare nella calma piatta, la Terra si destreggia in un tumulto di particelle e di energia. Un team internazionale guidato da ricercatori dell’Università del New Hampshire, sulla base dei dati della missione Magnetospheric Multiscale, Mms, della Nasa, ha rintracciato un processo dicon un’che haa unadi 15mila chilometri al secondo. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Science. La missione Mms, della Nasa, in orbita intorno alla Terra, ha osservato per tre anni le esplosioni che sono alla base del processo di, un fenomeno per cui le linee di un campo magnetico si rompono per poi ricongiungersi violentemente. L’evento – spiega Global Science – è molto comune e avviene quotidianamente sul campo magnetico terrestre impattando in punti diversi e ...