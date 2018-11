Riccardo Magherini | tutta l’amarezza che provo

Sentenza Magherini - il padre : "Venderò tutto pur di dare giustizia a Riccardo" : Firenze, 16 novembre 2018 - «Ho qualche bene, e venderò tutto per dare giustizia a Riccardo ». All'indomani della Sentenza della Cassazione che ha assolto i tre carabinieri dall'accusa di omicidio ...

La Cassazione ha assolto tre carabinieri per la morte di Riccardo Magherini : L'ex calciatore morto nel 2014 mentre veniva fermato dagli agenti, che erano stati condannati per omicidio colposo dalla Corte d'Appello

Riccardo Magherini - pg della Cassazione chiede la conferma della condanna per omicidio colposo per tre carabinieri : confermare la condanna per omicidio colposo dei tre carabinieri per la morte di Riccardo Magherini. È la richiesta del sostituto pg della Cassazione Felicetta Marinelli, nella sua requisitoria davanti alla IV sezione penale, chiamata a esprimersi sulla sentenza della corte d’appello di Firenze del 19 ottobre dello scorso anno per la morte del quarantenne ex calciatore, in strada a Firenze, durante un controllo la notte del 3 marzo 2014. ...